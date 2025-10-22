مهمة الهبوط على القمر تحدث خلافاً بين ماسك ورئيس "ناسا"

تبادل القائم بأعمال رئيس إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) شون دافي والملياردير إيلون ماسك الانتقادات عبر الإنترنت بشأن من يجب أن يقود الإدارة، وذلك بعد يوم من دعوة دافي الشركات للتنافس مع سبيس إكس التي يملكها ماسك على مهمة الهبوط على سطح القمر.



وخرج الخلاف إلى العلن بعد أن رد ماسك على منصة التواصل الاجتماعي إكس على تقارير تفيد بأن دافي يريد ضم الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء إلى وزارة النقل. ويشغل دافي أيضاً منصب وزير النقل.



وكتب ماسك "لا يمكن للشخص المسؤول عن برنامج الفضاء الأميركي أن يكون لديه معدل ذكاء مكون من رقمين".



وكان دافي قال في برنامج "فوكس آند فريندز" الذي تبثه قناة فوكس نيوز يوم الاثنين إن تطوير مركبة الفضاء "ستارشيب" التابعة لشركة سبيس إكس متأخر عن الجدول الزمني المحدد في مهمتها لإعادة البشر إلى القمر في إطار برنامج أرتميس التابع للوكالة.



ونتيجة لذلك، قال دافي إن ناسا ستدعو شركات أخرى للتنافس على المهمة، التي منحت لسبيس إكس في 2021.



وقال دافي على موقع إكس أمس "أحب الشغف. لقد بدأ السباق إلى القمر"، وذلك في معرض رده على منشور ماسك الذي راهن على أن "ستارشيب" سوف "ينتهي بها الأمر للقيام بمهمة القمر بأكملها".

وأضاف دافي "يجب ألا تخاف الشركات العظيمة من التحدي".