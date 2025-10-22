الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«العربية للمسرح» تعلن القائمة القصيرة لـ«النص الموجه للأطفال»

«العربية للمسرح» تعلن القائمة القصيرة لـ«النص الموجه للأطفال»
23 أكتوبر 2025 02:30

الشارقة (الاتحاد)

كشفت الهيئة العربية للمسرح عن القائمة القصيرة «قائمة العشرين» في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال في نسختها السابعة عشرة والتي نظمت في عام 2025، وكانت الهيئة العربية للمسرح قد خصصت هذه النسخة من المسابقة لنصوص كُتِبَتْ ضمن ناظم «أطفالنا أبطال جدد في حكاياتنا الشعبية»، وهو منحى لإدماج شخصيات معاصرة في حكايات شعبية معروفة في الثقافة العربية من أجل تصويب وتحديث وتحيين هذه الحكايات، وتخليصها من بعض الصور والمعاني السلبية، وتجسير الهوة بينها وبين أجيال جديدة انقطعت عنها، وتأهيلها للمعاصرة والمستقبل. وقد شهدت هذه النسخة إقبالاً شديداً، وانطبقت شروط التنافس على مئتي نص من أصل مئتين وسبعة عشر. وقد صرح الأمين العام للهيئة العربية للمسرح بأن الأمانة العامة لـ«الهيئة» تنظر بعين التقدير والاهتمام لهذه النصوص جميعها، ولنصوص أخرى لا تقل أهمية عنها، خاصة أن ناظم هذه النسخة من المسابقة يلامس مسألة تربوية تساهم في تعميق الانتماء والاعتزاز بالهوية الثقافية لدى أطفالنا.

