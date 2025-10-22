الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«اللوفر أبوظبي» يطلق «عبير الفنون»

«اللوفر أبوظبي» يطلق «عبير الفنون»
22 أكتوبر 2025 20:23

فاطمة عطفة (أبوظبي) 

أطلق متحف اللوفر أبوظبي، بالتعاون مع شركة «جيفودان» الرائدة عالمياً في صناعة العطور الراقية، تجربة جديدة تحت عنوان «عبير الفنون»، والتي تدعو زوار المتحف إلى استنشاق عبير الفن، حيث تحول هذه المبادرة مجموعة مقتنيات المتحف الدائمة إلى رحلة حسية عبر عشر روائح فريدة مصممة بشكل خاص، من بينها عطر مميز مستوحى من هوية المتحف.
ومع نهاية أكتوبر الجاري، يوفر المتحف لزواره جولة رفقة أحد المرشدين، ليطلعهم على الكتيب الخاص الذي يحمل عنوان «عبير الفنون».
أبدعت داليا إيزم، كبيرة خبراء العطور في جيفودان، الحاصلة على جائزة «أفضل خبير عطور لعام 2022» في معرض «بيوتي وورلد الشرق الأوسط»، وغايل مونتيرو المعروف بدمجه العلم، والهندسة المعمارية، والمشاعر في تركيبات عطرية تجريبية جديدة، ونجحا في تحويل هذه الأعمال الفنية المختارة إلى عطور تعبر عن الأبعاد التاريخية، والعاطفية، والمكانية لتلك الأعمال، ليقدما مجموعة من الروائح التي تمنح الزوار تجربة غامرة وشخصية تربطهم بعمق بروائع المتحف الفنية.
وفي الجولة الصحفية التي نظمها «اللوفر أبوظبي»، قال أوجو برتوني، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتواصل والمشاركة الثقافية في «اللوفر أبوظبي»: «يسعدنا أن نقدم لزوارنا هذه الفرصة الفريدة لتجربة الفن من خلال حاسة الشم، وذلك بالشراكة مع صانعي العطور في شركة جيفودان واستوديو ماجيك، مبيناً أنهما أعدا معاً تصوراً جديداً لروائع فنية من مختلف الأزمنة والثقافات بطريقة تجمع بين الطابع الشخصي والبعد الإنساني الشامل، حيث تضيف مبادرة (عبير الفنون) بعداً حسياً جديداً إلى سردية المتحف، لتفتح آفاق تواصل تتجاوز اللغة والخلفية الثقافية، وهذه دعوة للزوار ليشعروا بارتباط أعمق بروائع المتحف وببعضهم البعض، بما يعزز الحوار الثقافي، ويرسخ دور متحف اللوفر أبوظبي مساحة للاستكشاف المشترك».

أبوظبي
متحف اللوفر
متحف اللوفر أبوظبي
الإمارات
اللوفر أبوظبي
اللوفر
