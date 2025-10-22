الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

مركز جمعة الماجد يقدم محاضرة حول مقامات بديع الزمان الهمذاني

22 أكتوبر 2025 20:43

دبي (الاتحاد)
أقام مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي، يوم أمس الثلاثاء محاضرة افتراضية بعنوان «مقامات بديع الزمان الهمذاني: التأليف والنصوص والسياقات»، قدّمها الدكتور موريس بومرانتز، المدير التنفيذي لمعهد جامعة نيويورك أبوظبي، بحضور نخبة من الأكاديميين العرب المهتمين بالأدب العربي القديم.تناول الدكتور موريس، في محاضرته، مشروعاً بحثياً يدرس مقامات بديع الزمان الهمذاني في ضوء مادتها المخطوطية المتعددة وتاريخها النصي الطويل، واستعرض أقدم الشواهد المعروفة لهذه المقامات وتنوع بنيتها في النسخ المختلفة، مع تحليل دور النساخ والقراء في إعادة تشكيل النص وإضافة طبقاته التفسيرية. كما توقف عند اكتشاف مقامة مفقودة نسبت إلى الهمذاني، وناقش معايير إثبات نسبتها من خلال المقارنة الأسلوبية والنصية.
واختتمت المحاضرة بتحديد ما يلزم لإنجاز طبعة نقدية جديدة تستند إلى الدراسة المقارنة للمخطوطات، وإلى قراءة المقامات بوصفها نصوصاً متجددة تكشف عن تفاعل الأدب والبلاغة وثقافة النسخ في العالم العربي الكلاسيكي.

جمعة الماجد
