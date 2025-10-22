ماجد بن سعود المعلا يفتتح معرض أم القيوين للفنون التشكيلية

أم القيوين (وام)



افتتح الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، معرض أم القيوين للفنون التشكيلية، الذي نظمه المركز الثقافي في أم القيوين، بالتعاون مع «ديزاين جاليري» من إمارة رأس الخيمة، وذلك بحضور مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، وخالد عمر الخرجي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية والمهتمين بالفن والثقافة.

يأتي تنظيم المعرض الذي يستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري في إطار جهود وزارة الثقافة لتعزيز الحراك الإبداعي والفني في الدولة، من خلال دعم المبادرات والمواهب التي تسهم في تنمية المشهد الثقافي والفني، وتوفير منصات تحتضن المبدعين والفنانين.

14 فناناً

شهد المعرض مشاركة 14 فناناً إماراتياً ومقيماً قدموا أكثر من 51 عملاً فنياً، تنوعت بين المدارس الكلاسيكية والفنون الرقمية والتصوير الفوتوغرافي والمجسمات الفنية، حيث جسدت الأعمال المعروضة ملامح الهوية الوطنية الإماراتية، ودمجت بين الفنون البصرية والتقنيات الحديثة في تجارب إبداعية عكست الرؤية الجمالية والابتكارية للفنانين المشاركين.

وتفقد الشيخ ماجد بن سعود المعلا والحضور الأعمال الفنية في المعرض، واستمع إلى الفنانين المشاركين وتعرف إلى تفاصيل أعمالهم التي عكست روح الابتكار والتنوع الثقافي والفني في دولة الإمارات، كما اطلع على الركن الخاص بالتصوير الرقمي للفنان محمد بشار الذي قدم مجموعة من الصور التوثيقية لحيوانات نادرة في البيئة الإماراتية بهدف إبرازها والحفاظ عليها.

تمكين الموهوبين

ثمّن الشيخ ماجد بن سعود المعلا، خلال جولته في المعرض، الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة في دعم المشهدين الثقافي والفني، مؤكداً أن هذا الدعم يعزز من مكانة الفنون كرافد مهم في الاقتصاد الإبداعي، ويسهم في تمكين الموهوبين والفنانين، وتوسيع نطاق حضورهم في المشهد الوطني.

وقال الشيخ ماجد: «تُعد المعارض الفنية منصات حاضنة للمبدعين والموهوبين، تتيح لهم عرض نتاجاتهم وإبراز جمال إبداعاتهم أمام الجمهور، وتسهم في ترسيخ حضور الفنون في المجتمع كعنصر أساسي من عناصر الهوية الوطنية والإرث الثقافي لدولة الإمارات»، مشيداً بالأعمال الفنية المشاركة في المعرض التي امتازت هذا العام بتنوع أعماله الفنية، والتي أكدت روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الإماراتية، وعكست المكانة المتقدمة التي بلغتها الدولة في دعم الثقافة والفنون والإبداع.

وفي ختام الفعالية، كرّم الشيخ ماجد بن سعود المعلا، ومبارك الناخي، الفنانين المشاركين تقديراً لعطائهم وإسهاماتهم في إثراء المشهد الفني المحلي.