«الشارقة للأدب المكتبي 2025» تعلن موضوع دورتها الـ 26

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت «مكتبات الشارقة» موضوع الدورة السادسة والعشرين (2025 – 2026) من جائزة الشارقة للأدب المكتبي، بعنوان «الذكاء الاصطناعي في المكتبات: الابتكار والأثر»، تأكيداً على أهمية توظيف التقنيات الحديثة في تطوير بيئات المعرفة وإثراء خدمات المكتبات. وتتضمن الجائزة ثلاث فئات: الفئة البحثية، وتنقسم إلى ثلاثة محاور هي «التقنيات والتطبيقات الأساسية للذكاء الاصطناعي»، و«تجربة المستخدم وإمكانية الوصول»، و«البنية التقنية والتنفيذ»، إضافة إلى فئة «أفضل مكتبة أو مؤسسة معلومات عربية»، وفئة «أفضل مشروع أو ممارسة في حقل التخصص».

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني والختامي من ملتقى جائزة الشارقة للأدب المكتبي في دورتها الخامسة والعشرين، التي تناولت محاور فكرية وعلمية سلطت الضوء على أبعاد العلاقة بين التقنية والمسؤولية الأخلاقية في إنتاج المحتوى، وآفاق بناء مكتبات المستقبل القائمة على الابتكار والحوكمة الرقمية، مؤكدين أهمية تهيئة الكوادر المتخصصة لمواكبة هذا التحول، وتوظيفه في خدمة التنمية الثقافية والمعرفية.



فئات ومحاور

ويتناول محور «التقنيات والتطبيقات الأساسية للذكاء الاصطناعي» دراسة الأنظمة الذكية التي تطور أساليب الوصول إلى المعلومات، وتنظّم الموارد، وتخصّص المحتوى لخدمة الباحثين، فيما يركّز محور «تجربة المستخدم وإمكانية الوصول» على التقنيات التي تجعل خدمات المكتبات أكثر سهولة وتفاعلية، ويبحث محور «البنية التقنية والتنفيذ» في متطلبات البنية التحتية وأمن البيانات لضمان كفاءة تطبيق الذكاء الاصطناعي، وثقة المستخدمين بالخدمات الرقمية.أما فئة «أفضل مكتبة أو مؤسسة معلومات عربية»، فتُمنح للمؤسسات التي تميّزت في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن عملياتها وخدماتها التشغيلية، بينما تكرّم فئة «أفضل مشروع أو ممارسة في حقل التخصص» المبادرات التي نجحت في تطبيق حلول مبتكرة تسهم في تطوير الخدمات، وتعزيز التكامل بين التقنية والمحتوى لخدمة المستخدمين والباحثين.