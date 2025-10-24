«الشارقة للتراث» يبحث تعزيز التعاون وتنظيم معارض مشتركة مع «متحف هونان» الصيني

الشارقة (وام)

بحث معهد الشارقة للتراث سُبل تعزيز التعاون الثقافي والعلمي مع متحف هونان بمدينة تشانغشا، والذي يُعد أحد أبرز المتاحف الوطنية في الصين ويضم مقتنيات أثرية نادرة.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية لوفد المعهد إلى الصين، برئاسة الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس المعهد.

وتركّزت المباحثات على آليات تبادل الخبرات في مجالات صون التراث المادي وغير المادي، وتنظيم المعارض المشتركة، وتطوير البرامج البحثية والأكاديمية بين المؤسستين.

وأكد الدكتور عبدالعزيز المسلم أهمية تطوير التعاون مع المؤسسات الثقافية الصينية الرائدة، بما يعزّز الحوار الحضاري بين الشعوب، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود معهد الشارقة للتراث لبناء شراكات دولية مستدامة تُسهم في حماية التراث الثقافي.

واستهل الوفد زيارته بجولة ميدانية في قاعات المتحف، اطلع خلالها على المجموعات الأثرية التي توثق الحضارة الصينية، لا سيما معروضات فترة أسرة هان التي شهدت ازدهاراً كبيراً في الفن والتبادل الثقافي.

يشار إلى أن الجولة الثقافية الرسمية لمعهد الشارقة للتراث في الصين، تشمل عدداً من المدن والمواقع الأثرية والمراكز البحثية المتخصّصة في مجالي التراث والثقافة تعزيزاً للتبادل المعرفي والإنساني بين الجانبين.