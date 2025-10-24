«شاعر المليون» يختتم حلقاته التسجيلية ويستعد لمرحلة البث المباشر

أبوظبي (وام)

استعرضت الحلقة التسجيلية الخامسة والأخيرة في الموسم الثاني عشر من برنامج «شاعر المليون»، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، تحت شعار «قصيدنا واحد» وتم بثها لاختبارات مرحلة المئة، التي استمرت ثلاثة أيام في الفترة من 29 سبتمبر الماضي إلى الأول من أكتوبر الجاري في أبوظبي وخاض خلالها الشعراء اختباراتٍ تحريريةً وشفهية، تمهيداً لاختيار قائمة الـ48 شاعراً الذين انتقلوا إلى الحلقات المباشرة.

​كانت الاختبارات قد جرت على 3 مراحل، بدأت بمشاهدة الشعراء لمجموعة من الأفلام في سينما خارجية، خُصص لكل مجموعة منها موضوع محدّد تناول إحدى القضايا مثل العلاقات الأسرية، والتطوع، والموروث والعادات والتقاليد، وحماية البيئة، أعقب ذلك إجراء الاختبار التحريري، ثم في اليوم التالي أُجريت مقابلات اللجنة مع المشاركين، حيث قدّم الشعراء الأبيات المطلوبة حول المواضيع التي شاهدوها، ثم طُلب من كل شاعر تصحيح بيتٍ احتوى على خلل في الوزن، إضافةً إلى مجاراة بيتٍ آخر على نفس الوزن والقافية.​ وعرضت ضمن الحلقة التي تم بثها مقابلات مع عدد من الشعراء المشاركين، الذين تحدثوا عن مقابلاتهم أمام لجنة التحكيم، وشاركوا انطباعاتهم حول الاختبارات التي خضعوا لها، مؤكدين أنها كانت ملهمة لهم ومثلت اختباراً حقيقياً لقدراتهم الشعرية وثقتهم في الأداء، ومحطة مهمة لتعزيز شغفهم الشعري ورغبتهم في مواصلة مشوار البرنامج. تضمّنت الحلقة تقريراً استعرض أبرز ملامح الموسم الحادي عشر من «شاعر المليون»، تحدث فيه أعضاء لجنة التحكيم عن التميّز في كتابة القصيدة والتجدّد في ابتكار الجمال، مؤكدين أن الفن يمثل حالة جمالية وهوية للشعوب وأشادوا بمسيرة البرنامج التي استطاعت، على مدى مواسمه المتعاقبة، أن ترسّخ حضور الشعر النبطي، وتستقطب نخبة من الشعراء من بيئاتٍ وخلفياتٍ مختلفة، ما أضفى على المنافسة تنوّعاً ثرياً في اللغة والصور والأساليب. وتطرّقوا إلى رمزية «البيرق» وتجذّره في الوجدان الشعبي، بوصفه رمزاً للفخر والانتماء.

وتضمّنت الحلقة أيضاً تقرير «بودكاسات» لعدد من شعراء المواسم السابقة، والمهتمين بالشعر، إضافة إلى رصد لندوة شعرية، ولقاءات أجريت خلال الجولات الخمس للجنة التحكيم، تناولت مواضيع متنوعة حول الشعر والجمال والقصيدة والذكريات، بالإضافة إلى أهمية البرنامج بالنسبة للمشهد الشعري.

وعرضت الحلقة جانباً من اجتماع أعضاء لجنة التحكيم لاختيار قائمة المائة من بين الشعراء المجازين خلال جولات اللجنة في كلٍّ من السعودية والكويت والأردن وسلطنة عُمان والإمارات، وأجريت خلالها مقابلات مع 959 شاعراً وشاعرة، نال منهم 866 الإجازة، بينما مُنحت البطاقة الذهبية لـ15 شاعراً. وجرت اختبارات المئة بمشاركة شعراء وشاعرات من 13 دولة، شملت 54 من السعودية، و32 من الكويت، و7 من الأردن، و6 من سلطنة عُمان، و6 من العراق، و5 من الإمارات، و4 من اليمن، وشاعر واحد من كلٍّ من سوريا، وتونس، وقطر، ومصر، والمملكة المتحدة، والسودان. وببث الحلقة التسجيلية الخامسة، تختتم الحلقات التسجيلية للموسم الثاني عشر من شاعر المليون، تمهيداً لانطلاق الحلقات المباشرة بدءاً من 28 أكتوبر الجاري، حيث سيتنافس الشعراء على مسرح شاطئ الراحة أمام لجنة التحكيم، ويسبق ذلك مؤتمر صحفي يُعقد في 26 أكتوبر، تُعلن خلاله أسماء الشعراء الـ48 الذين تأهلوا للحلقات المباشرة.

