السبت 25 أكتوبر 2025
التعليم والمعرفة

مركز جمعة الماجد يوقّع اتفاقية تعاون ثقافي مع مكتبة الأدب الأجنبي الروسية

24 أكتوبر 2025 18:38

موسكو (وام) وقّع مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي اتفاقية تعاون ثقافي مع مكتبة الأدب الأجنبي الروسية في موسكو، على هامش المؤتمر الدولي التاسع «حفظ الكتب النادرة»، الذي تنظّمه المكتبة في العاصمة الروسية خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري.
وقّع الاتفاقية عن مركز جمعة الماجد الدكتور بسام داغستاني رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم، وعن مكتبة الأدب الأجنبي الروسية الدكتورة زاخارينكو المدير العام للمكتبة.
وتنص الاتفاقية على تبادل المعارف وأفضل الممارسات في مجالات حفظ الوثائق وترميمها وإجراء بحوث مشتركة واستحداث أساليب مبتكرة في الترميم، إلى جانب تنظيم برامج تطوير مهني ومعارض وفعاليات تعليمية متخصّصة بالحفاظ على التراث الثقافي.
وقدّم الدكتور داغستاني خلال المؤتمر ثلاث محاضرات تناولت أهمية الكتب النادرة وطرق معالجتها وجهود مركز جمعة الماجد في حفظ التراث العالمي ومشروعاته في ترميم المخطوطات، لا سيما مشروع مخطوطات غرب أفريقيا ومخطوطات مالي، بالإضافة إلى إسهامات المركز في إحياء صناعة الورق القديم ودور العرب في نشرها.
وشهد المؤتمر مشاركة باحثين وخبراء من عدة دول قدموا أوراق عمل حول الحفظ والمعالجة والترميم الورقي، بما أسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

