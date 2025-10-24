السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الإمارات للمكتبات» تناقش تحديات الذكاء الاصطناعي وصون التراث في «الشارقة للكتاب 2025»

«الإمارات للمكتبات» تناقش تحديات الذكاء الاصطناعي وصون التراث في «الشارقة للكتاب 2025»
24 أكتوبر 2025 19:08

الشارقة (وام) تنظّم جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات برنامجاً ثقافياً ثرياً خلال مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، الذي ينطلق في 6 نوفمبر المقبل بمركز إكسبو الشارقة. ويتمحوّر البرنامج، الذي يهدف لتطوير المهارات المهنية للعاملين بالقطاع، حول عدة محاور أبرزها: «صون التراث والهوية الوطنية في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي»، و«استراتيجيات التسويق الرقمي لخدمات المكتبات»، بالإضافة إلى «الأرشفة الرقمية وأمن المعلومات».
وأكد فهد المعمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، أن الجمعية تسعى من خلال هذه المشاركة إلى ترسيخ ثقافة المعرفة ومواكبة التطورات الرقمية، بما يضمن مستقبلاً معرفياً مستداماً لأجيالنا القادمة. وأشار المعمري إلى أن الهدف هو توسيع دائرة التواصل مع المهتمين بمجال المكتبات والمعلومات، وتعزيز بيئة العمل المهني في هذا القطاع الحيوي، وتمكين المشاركين من الاطلاع على أحدث الممارسات العالمية.
إلى جانب ذلك، تشارك الجمعية في «مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات 2025»، الذي ينظم بالتزامن مع المعرض بالتعاون بين هيئة الشارقة للكتاب وجمعية المكتبات الأميركية، حيث يشارك أعضاء الجمعية في الجلسات التخصصية لتبادل الخبرات العالمية.
 

جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات
آخر الأخبار
«مشاكل الظهر» تُصيب ريباكينا بخيبة أمل
الرياضة
«مشاكل الظهر» تُصيب ريباكينا بخيبة أمل
اليوم 14:15
سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي
الترفيه
سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي
اليوم 14:10
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
الرياضة
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
اليوم 14:00
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
الرياضة
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
اليوم 13:47
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
الترفيه
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
اليوم 13:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©