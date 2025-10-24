«الإمارات للمكتبات» تناقش تحديات الذكاء الاصطناعي وصون التراث في «الشارقة للكتاب 2025»

الشارقة (وام) تنظّم جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات برنامجاً ثقافياً ثرياً خلال مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، الذي ينطلق في 6 نوفمبر المقبل بمركز إكسبو الشارقة. ويتمحوّر البرنامج، الذي يهدف لتطوير المهارات المهنية للعاملين بالقطاع، حول عدة محاور أبرزها: «صون التراث والهوية الوطنية في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي»، و«استراتيجيات التسويق الرقمي لخدمات المكتبات»، بالإضافة إلى «الأرشفة الرقمية وأمن المعلومات».

وأكد فهد المعمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، أن الجمعية تسعى من خلال هذه المشاركة إلى ترسيخ ثقافة المعرفة ومواكبة التطورات الرقمية، بما يضمن مستقبلاً معرفياً مستداماً لأجيالنا القادمة. وأشار المعمري إلى أن الهدف هو توسيع دائرة التواصل مع المهتمين بمجال المكتبات والمعلومات، وتعزيز بيئة العمل المهني في هذا القطاع الحيوي، وتمكين المشاركين من الاطلاع على أحدث الممارسات العالمية.

إلى جانب ذلك، تشارك الجمعية في «مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات 2025»، الذي ينظم بالتزامن مع المعرض بالتعاون بين هيئة الشارقة للكتاب وجمعية المكتبات الأميركية، حيث يشارك أعضاء الجمعية في الجلسات التخصصية لتبادل الخبرات العالمية.

