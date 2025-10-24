السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

أمسيات شعرية بـ 8 لغات في «الشارقة للكتاب 2025»

جانب من معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورة سابقة
25 أكتوبر 2025 01:04

الشارقة (الاتحاد)

يقدم البرنامج الثقافي خلال فعاليات الدورة الـ44 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب» في «مقهى الشعر» أمسيات شعرية بـ8 لغات مختلفة، تشمل اللغة العربية، اليونانية، الإنجليزية، الأردية، البنجابية، المالايالامية، الروسية والتاغالوغية، مستهدفاً إثراء تجربة الزوار من الجنسيات والثقافات كافة، وتلبية تطلعاتهم للاستماع إلى قصائد بلغتهم الأم، وتعزيز الحوار المعرفي والأدبي والثقافي.
وتستضيف الأمسيات نخبة من الشعراء العرب، من بينهم الشاعر سعيد آل مانع من المملكة العربية السعودية، المعروف بحضوره الإعلامي الواسع، لا سيما برنامج «شاعر الراية»، إلى جانب الشاعر القطري حمد البريدي، مؤلف مجموعات شعرية، منها كتاب دون ميعاد، وكتاب ملهمة ذكرياتي، وكتاب «يفداش قلبي» الذي يلخص مرحلة من مراحل حياته، وثقها شعراً ونصاً.
ومن اليونان، ضيف شرف الدورة الـ44 من المعرض، تطل الشاعرة والمترجمة والناشرة اليونانية داناي سيوزيو، مؤلفة «ألعاب أطفال مفيدة»، و«مناظر محتملة»، و«رسائل». تُرجمت أعمالها إلى أكثر من 15 لغة.

