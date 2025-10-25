الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

انطلاق مهرجان كلباء الثقافي بنسخته السابعة

انطلاق مهرجان كلباء الثقافي بنسخته السابعة
25 أكتوبر 2025 19:43

كلباء (وام)
انطلقت فعاليات مهرجان كلباء الثقافي بنسخته السابعة، والذي تنظمه دائرة الثقافة إدارة المنطقة الشرقية، لمدة يومين، بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة في كلباء، وراشد الزعابي، مدير إدارة المنطقة الشرقية بدائرة الثقافة، وعدد من المدراء والمسؤولين، وذلك في المركز الثقافي بكلباء.
تخللت حفل الافتتاح عروض فن العيالة لفرقة مبارك العتيبة للفنون الشعبية، وعرض لوحات وهج الثقافة لمدارس كلباء وهي مدرسة وادي الحلو للتعليم الأساسي حلقة أولى أجيال، والمدرسة الإنجليزية بكلباء ومجمع زايد التعليمي بالساف، بالإضافة إلى أمسية شعرية للشاعر الكويتي مبارك الحجيلان ومعزوفات على آلة القانون للفنانة مريم الشالوبي.
كما تضمن معرض إصدارات مجلات الدائرة، والتصوير الفوتوغرافي للمصور مبارك محبوب، وفناً تشكيلياً للفنانة الدكتورة سعاد الشامسي والخطاط باروت عثمان البارودي.

