نصرة البوعينين: الشمولية وسهولة الوصول ركيزتان في رؤيتنا الثقافية لـ «متحف زايد الوطني»

سعد عبد الراضي (أبوظبي)



يترقّب المشهد الثقافي محلياً وعالمياً، افتتاح متحف زايد الوطني في الثالث من ديسمبر، لما يمثّله من قيمة وطنية عالية من ناحية، وما يضمه من مقتنيات وأقسام وتطور متحفي من ناحية أخرى. ولأننا في عام المجتمع ارتأينا أن نسلّط الضوء ونعرّف القارئ على ما سيقدمه ويعكسه المتحف للجمهور بمختلف فئاته السنية.





وفي هذا الإطار، قالت نصرة البوعينين، مدير إدارة التعليم والمشاركة المجتمعية في متحف زايد الوطني، لـ«الاتحاد»: «إنه لا يمكن لأي متحف أن يروي قصة مجتمعه ما لم يكن هذا المجتمع في صميم رؤيته واهتمامه»، مؤكدة أن المتاحف لطالما ارتبطت بصورتها التقليدية كمؤسسات لصون التاريخ والمعرفة، حيث تُعرض القطع الأثرية وتُروى الحكايات الفريدة. وأضافت: أن «المتاحف اليوم أصبحت منصات حيّة للحوار والتواصل، وفي متحف زايد الوطني تتجاوز الرسالة مجرد سرد التاريخ، بل تتركّز على بناء روابط حقيقية ومُلهمة بين سرد المتحف وكل فرد من أفراد المجتمع».

وعبّرت البوعينين عن أن المتحف يستمد جوهر رؤيته من إرث الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أدرك قيمة الإرث التاريخي والثقافي المتجذِّر في هذه الأرض وسعى إلى نقله للأجيال القادمة ليغرس فيهم مشاعر الفخر والانتماء والوعي بتراثهم العريق. وأشارت إلى أن المتحف يجسّد هذه الرؤية من خلال حفظ الماضي وصونه، وإعادة تقديمه بأسلوب يجعل منه إرثاً نابضاً بالحياة، وسهل الوصول، وملهماً للجميع.



دور محوري

وقالت البوعينين: «إن المتاحف تلعب دوراً محورياً في مد جسور الوصل ما بين الماضي والحاضر، وتربط بين البشر والأفكار، وبين الثقافات والتجارب. وأضافت: أن قوة المتحف تكمن في قدرته على إحياء هذا الترابط الإنساني، وترسيخ الوعي بأن التاريخ تجربة مشتركة». وأوضحت أنه «عندما يجد الزائر في المعروضات مما يعكس ذاته، تنشأ علاقة بينه وبين المكان، وتتحوّل الزيارة من مشاهدة عابرة إلى تجربة تفاعلية تعزز الشعور بالانتماء».

وأشارت إلى أنه في متحف زايد الوطني، سواء تأمّل الزائر مسيرة تمتد لأكثر من 300 ألف عام من التاريخ البشري، أو استكشف البدايات الأولى لوجود الإنسان في هذه الأرض، فسيجد في كل حكاية انعكاساً لذاته وصدى لتجربته الإنسانية.



مفهوم الشمولية

وأضافت: أن مفهوم الشمولية في المتاحف لا يقتصر على مجرد تمثيل كل الفئات، بل يتطلب بذل جهود فعلية للوصول إلى المجتمعات التي لم تُتح لها سابقاً فرصة التفاعل مع المؤسسات أو المبادرات الثقافية. وأوضحت أن متحف زايد الوطني عمل على دراسة الفئات التي قد تستفيد من التواصل مع المتحف، وتهدف جهود التوعية المجتمعية إلى تقديم تجارب غنيّة ومؤثرة تترك أثرها في وجدان الزائر.

وبيّنت أن من الأمثلة على ذلك التعاون مع مستشفى الأمل، والتواصل مع كبار المواطنين المصابين بضعف الذاكرة لتقديم ورش عمل تساهم في تحسين جودة الحياة والتواصل. وأضافت أنه تم تصميم برنامج «ساعة الضحى» وهي ساعة متخصصة لكبار المواطنين تقام يوم الاثنين من ثاني أسبوع من الشهر، حيث تمكّن الفريق عبر برامج متخصصة من إيصال تجربة المتحف إليهم وتوفير فرص للتفاعل مع الحكايات والأنشطة الإبداعية.



ركيزة جوهرية

ختمت البوعينين بالقول: إن الشمولية ليست تفصيلاً يُضاف لاحقاً، بل تشكّل ركيزة جوهرية في رؤية المتحف وهدفاً استراتيجياً يُحرص على تجسيده في كل جانب من جوانب التجربة الثقافية. وأكدت الالتزام بتوفير التواصل مع من لم تُتح لهم فرص التعبير، وبضمان أن يجد كل زائر، مهما كانت قدراته أو خلفيته، مكاناً له في هذه المؤسسة الثقافية، لأن القصص التي يحتضنها المتحف لا تُعدّ مجرد مقتنيات تاريخية، بل هي شواهد حيّة على حياة الإنسان وتعبير صادق عن القيم التي تأسست عليها دولة الإمارات.



سهولة الوصول

أوضحت البوعينين أن متحف زايد الوطني لا يُعرّف مفهوم سهولة الوصول بشكل منفصل عن أصحاب الهمم، بل ينطلق من الاستماع إليهم والتعاون معهم في تصميم حلول عملية تُراعي احتياجاتهم الفعلية. وأشارت إلى أن من أبرز المبادرات التي تم تنفيذها تطوير لوحات إرشادية بلغة برايل، وهو ما تطلّب فهماً عميقاً لآليات النظام باللغة العربية والإنجليزية، والتعاون المباشر مع أفراد من ذوي الإعاقة البصرية لضمان دقة المحتوى وفعاليته.

وأضافت: في إطار التزام المتحف بتوسيع نطاق الوصول، يتم العمل على استكشاف وسائل جديدة لتقديم تجارب حسية تتماشى مع احتياجات فئات متنوعة من المجتمع، ومن بين هذه المبادرات تطوير جولات متعددة الحواس تتيح لذوي الإعاقة البصرية التفاعل مع محتوى المتحف من خلال حاسة اللمس، إلى جانب اعتماد خرائط حسية تُحدّد المناطق ذات التحفيز العالي داخل المتحف لتسهيل حركة الزوّار من ذوي التنوع العصبي وتمكينهم من التنقل براحة وطمأنينة.