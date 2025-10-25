سلطان بن أحمد القاسمي يشهد ختام نسخة اليوبيل الفضي لـ«مهرجان صير بونعير»

الشارقة (وام)



شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، حفل ختام نسخة اليوبيل الفضي لمهرجان صير بونعير 2025، الذي نظمته هيئة البيئة والمحميات الطبيعية على جزيرة صير بونعير التابعة لإمارة الشارقة.

وتضمن اليوم الختامي للمهرجان، سباق صير بونعير للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي نظمته هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ممثلة بقناة الشارقة الرياضية، بالتعاون مع نادي الشارقة للرياضات البحرية، وشارك فيه أكثر من 60 محملاً شراعياً و1200 بحار ونوخذة، ووصلت قيمة جوائزه إلى 2.8 مليون درهم.

دشن سمو نائب حاكم الشارقة، خلال فعاليات حفل الختام، السفينة الجديدة التابعة لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في خور الجزيرة، وافتتح منطقة الفعاليات الجديدة، وشاهد العروض الفنية البحرية التي تروي أهمية التراث البحري، واطلع سموه على مجموعة من المعارض التخصصية التي أبرزت جهود إمارة الشارقة في صون البيئة وحماية مواردها الطبيعية، وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة. وزار سموه معرض القائمة الخضراء الذي تناول إعلان إدراج محمية صير بونعير ضمن القائمة الخضراء للمحميات العالمية.



صير بونعير

وتفقّد سموه معرض أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، حيث شاهد مجموعة من الصور الفلكية النادرة التي التُقطت من جزيرة صير بونعير . كما زار سموه معرض اللؤلؤ المتخصص للباحث مصطفى الفردان الذي قدّم عروضاً حية تبرز تاريخ الغوص وصناعة اللؤلؤ.



الشعاب المرجانية

وتوقف سمو نائب حاكم الشارقة عند معرض استزراع الشعاب المرجانية، الذي استعرض جهود هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في حماية النظم البيئية البحرية وتنمية الموائل الطبيعية للكائنات المائية، واطلع سموه على معرض الجيولوجيا الذي قدّم عرضاً علمياً حول التكوين الجيولوجي الفريد للجزيرة.



معرض كتاب

واختتم سموه جولته بزيارة معرض كتاب «صير بونعير»، الذي تنظمه هيئة البيئة والمحميات الطبيعية ويوثّق في صفحاته تاريخ الجزيرة وتحولاتها البيئية والثقافية، ويستعرض قصص الجهود الرائدة التي جعلت منها أيقونة بيئية وثقافية بارزة في دولة الإمارات والمنطقة.

وقام سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بتسلم هدية تذكارية من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة عبارة عن عَيِّنة طبق الأصل من جرة أثرية عُثر عليها في جزيرة صير بونعير وتعود إلى الألف الأول قبل الميلاد. وكرّم سموه، الباحث الإماراتي مصطفى الفردان، والفائزين في سباق صير بونعير للمحامل الشراعية، إلى جانب تكريمه الشركاء ورعاة المهرجان.



الحضور

حضر حفل الختام إلى جانب سمو نائب حاكم الشارقة، كل من: هنا سيف السويدي، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وعبدالله بن علي المحيان، رئيس مكتب الشؤون الاتحادية، وعلي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعدد من المسؤولين.