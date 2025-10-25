متحف العين.. .. ذاكرة وطن برؤية معاصرة

سعد عبد الراضي (العين)



في حلّة بهيّة وأجواء تعبق برائحة التاريخ وسحر التراث، استعاد متحف العين نبضه من جديد، بعدما أُعيد افتتاحه ليُطلّ على زوّاره بأروقة حديثة تجمع بين الأصالة والمعاصرة. يقع المتحف في قلب مدينة العين، بجوار حصن سلطان التاريخي، في موقعٍ تنبض جدرانه بذكريات المكان، وتفيض قاعاته بشواهد الحكاية الإنسانية الممتدة عبر العصور. فعلى مدى عقود، ظلّ المتحف منارةً للمعرفة الأثرية والإثنوغرافية في دولة الإمارات، حيث تروي مقتنياته مسيرة الوجود البشري في المنطقة منذ العصر الحجري القديم وحتى الزمن الحديث، مسلّطةً الضوء على محطات حضارية بارزة، مثل نظام الأفلاج العريق، والعادات والتقاليد التي شكّلت ملامح الحياة في واحة العين، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.





في حوار خاص لـ «الاتحاد» أكد عمر سالم الكعبي، مدير متحف العين أنّ عملية الإغلاق التي شهدها المتحف في الفترة الماضية جاءت بهدف تطويره ليليق بمكانته التاريخية ودوره الثقافي العريق، موضحاً أن المرحلة الجديدة تمثل نقلة نوعية تُبرز عراقة المتحف، وتواكب في الوقت ذاته متطلبات المتاحف الحديثة.

وأوضح الكعبي، أن متحف العين يُعد أول متحف في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تأسس برؤية من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ستينيات القرن الماضي، حين ارتأى أهمية وجود مؤسسة وطنية تحفظ الآثار وتوثق تاريخ المنطقة. وأضاف أن فكرة المتحف بدأت في «الحصن الشرقي – قلعة سلطان» عام 1969، ثم شُيّد المبنى المستقل للمتحف عام 1971، وافتتحه الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، رحمه الله.

وذكر عمر سالم الكعبي أن المتحف شكّل خلال تلك الفترة مركزاً رئيساً للبحوث والتنقيبات الأثرية في كل إمارات الدولة، حيث كانت تُعرض فيه المكتشفات من مختلف المناطق، قبل أن يشهد توسعات متتالية في السبعينيات من القرن الماضي بإضافة قاعات جديدة ومجموعات أثرية متنوعة.

وأشار إلى أن أعمال التجديد الأخيرة ركّزت على تحديث المرافق والخدمات لتواكب معايير المتاحف العالمية، حيث أُضيفت مساحات مخصصة للزوار والطلاب والأطفال وأصحاب الهمم، فضلاً عن مختبرات لترميم القطع الأثرية ومخازن لحفظ المقتنيات غير المعروضة، إلى جانب مركز بحوث متطور يخدم الباحثين وطلبة الدراسات العليا داخل الدولة وخارجها.





وكشف عمر سالم الكعبي عن اكتشاف مواقع أثرية جديدة أثناء تنفيذ أعمال التطوير، منها مدفن يعود إلى ما قبل الإسلام، ومكتشفات من العصر الحديدي، مشيراً إلى أنه تم دمج هذه المواقع ضمن تجربة الزائر لتصبح جزءاً من السرد المتحفي الذي يروي تاريخ مدينة العين منذ بدايات الاستقرار البشري فيها.

وأضاف أن المتحف يولي اهتماماً كبيراً بالمجتمع المحلي بوصفه جزءاً من هوية المكان، إذ تنظَّم داخله فعاليات وأنشطة وورش عمل موجهة لمختلف الفئات العمرية، ويُشرك كبار السن وأصحاب الخبرة في حوارات مفتوحة لنقل المعرفة للأجيال الجديدة.

وأكد أن مفهوم الشمولية وسهولة الوصول من الركائز الرئيسة للمتحف بعد تحديثه، سواء من حيث التصميم المعماري الذي يراعي حركة الزوار من مختلف الفئات، أو من حيث المحتوى الذي يقدَّم بطريقة مبسطة ومبتكرة تناسب الأطفال وأصحاب الهمم وكبار السن على حد سواء.

ونوّه إلى أن المعرض الافتتاحي الذي يحمل عنوان «حارة الحصن» سيشكل البداية الجديدة للمتحف، حيث يتيح للزوار فرصة الاستماع إلى روايات أهل المنطقة عن تاريخ المكان، كما يضم قسماً مخصصاً لتسجيل القصص والذكريات من أفراد المجتمع، استمراراً للتقاليد القديمة التي جعلت من المتحف بيتاً للذاكرة الجماعية.





معارض

أكد عمر سالم الكعبي أن المتحف سيقدّم معارض مؤقتة وبرامج ثقافية متجددة على مدار العام، بهدف تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ التواصل بين الماضي والحاضر، مشدداً على أن «متحف العين ليس مجرد مبنى يعرض القطع الأثرية، بل حكاية مجتمعٍ يُسهم في صون تاريخه وحفظ تراثه للأجيال».