اليابان تطلق مركبة "إتش تي في-إكس" إلى محطة الفضاء الدولية

26 أكتوبر 2025 08:44

أطلقت اليابان اليوم، بنجاح مركبة الشحن من الجيل التالي "إتش تي في-إكس"، من مركز تانيغاشيما الفضائي في محافظة كاغوشيما على متن الصاروخ "إتش3" رقم 7؛ حيث وصلت المركبة إلى المدار المخطط لها بعد حوالي 14 دقيقة.

وطورت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية المركبة غير المأهولة، التي ستقوم بنقل معدات تجريبية وإمدادات أخرى إلى محطة الفضاء الدولية.

وكان من المقرر إطلاق المركبة في 21 أكتوبر، إلا أن ذلك تأجل بسبب الأحوال الجوية.

وتتميز المركبة "إتش تي في-إكس"، التي تحل محل مركبة الشحن "كونوتوري" التي أوقف تشغيلها قبل خمس سنوات، بهيكل أخف وزنًا وأنظمة مطورة تزيد من قدرتها على النقل بنحو 1.5 مرة.

وستستغرق المركبة الفضائية التي يبلغ طولها 8 أمتار وقطرها 4.4 أمتار، ويمكنها حمل أكثر من 5.8 أطنان من البضائع، حوالي أربعة أيام للوصول إلى محطة الفضاء الدولية قبل أن يتم التقاطها بواسطة الذراع الآلي للمحطة، وستبدأ بمجرد رسوها، عمليات نقل البضائع كجزء من مساهمة اليابان في التعاون الفضائي الدولي.

المصدر: وام
اليابان
الفضاء
