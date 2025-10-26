الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

كوريا الجنوبية تنزل إلى المياه غواصة صاروخية متطورة

كوريا الجنوبية تنزل إلى المياه غواصة صاروخية متطورة
26 أكتوبر 2025 10:07

أنزلت كوريا الجنوبية إلى المياه يوم الأربعاء الماضي، غواصة صاروخية جديدة من فئة "KSS-III" المطوّرة، لصالح سلاح البحرية في جيشها.

وتعتبر هذه الغواصة أول غواصة من غواصات "KSS-III" المعدّلة التي تطورها كوريا الجنوبية لأسطولها الحربي، إذ بدأت بتصنيعها في مارس 2023، وستخضعها بعد استكمال تجهيزها بالمعدات، لسلسلة من لاختبارات قبل أن تسلمها للجيش عام 2027.

أخبار ذات صلة
رئيس كوريا الجنوبية يعقد قمتين مع ترامب وشي خلال منتدى "أبيك"
كوريا الجنوبية تطور سفناً حربية مدعومة الذكاء الاصطناعي

وتتميز غواصات الدفعة الثانية المعدلة عن غواصات "KSS-III العادية" بحجم أكبر بقليل، ومعدات أكثر تطوراً، 80% منها مصنعة في كوريا الجنوبية، بما فيها بطاريات أيونات الليثيوم.

ويبلغ طول الغواصة الجديدة 89 متراً، وعرضها 9.7 متراً، ويعادل مقدار إزاحتها للمياه 4000 طن تقريباً، ويمكنها الأبحار بسرعة 20 عقدة بحرية، وقطع 10000 ميل بحري في كل مهمة، كما تتسلح بصواريخ "KSS-III" التي يصل مداها إلى 500 كلم، وطوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: وام
كوريا الجنوبية
غواصة
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
26 أكتوبر 2025
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
اليوم 12:11
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
الرياضة
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
اليوم 12:10
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تجلي عشرات الآلاف مع اشتداد إعصار "مونتا"
اليوم 12:08
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
الرياضة
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©