د. نزار قبيلات يكتب: الأدب والالتباس

الكثيرون يَرون أن كُتّاب الأدب، الشّعراء منهم والرّوائيون، يكتبون من أجلِنا، ومن أجل تجلية العُتمة وفكّ أسرار الغُموض وإنارة الطريق أمامنا، وأن في كتاباتِهم استشفاءً من آلام الحزن والوحدة ومشاعر الاغتراب والتأسّي، غير أن المُتبصّر في فلسفة التفكير النقدي الحديث يكشف وبفضل دراسات المنهج الحديث في نظرية الأدب عن أن الأدباء كانوا جزءاً من ذلك الغُموض نفسِه، لأن ما يصنعونه مجازٌ في حقيقته ولا يمتُّ للواقع بأي صلة، فهم بالأصل لا يطمَئِنون للواقع ولا لفرضياته بسهولة، فقد مَارسوا بالفعل التّقمص والحَيرة وأجادوا لُعبة الخَفاء والتّجلي دون تسليمٍ حقيقي للواقع، ذلك أن الأديب ليس كالفيلسوف الذي يُفترض أن يُجيب عن أسئلة الوجود والغموض وعلى تَفعيل البرهَنة العلمية وابتداع المفاهيم المناسبة لها.

فالأدب بحد ذاته التباسٌ، كلما كشف وارتفع كان مبهماً ومثيراً للأسئلة وليس للإجابات الشافية، والغريب أن محبي الشعر يرون أن الشعراء قريبون منهم دوماً، لأنهم يصنعون لهم الدّهشة عبر التزويق والتّلاعب الجمالي، وهو ما لا يجيده مَن لا يرون في اللغة الصنعة والابتكار، بل وسيلة اتصال وتواصل فحسب، في حين يرى الكثير من الشعراء أنهم مختلفونَ حتى عن مُحبيهم من القرّاء، وأنّ هناك الكثير من الحواجز التي صنعتها اللّغة ما انفكت تقف حاجزاً بينهم وبين محبّيهم، كل ذلك رغم القواسم المشتركة والخيال المشترك والهموم والدوافع أيضاً.

للكاتب مكانُه السّري غير المعروف، والذي لن يُفصحَ عنه لأحد، فالأدباء يحتفظون دوماً بكتيّب صغير لا يرغبون بأن يَطّلع عليه أحد البتّة، يجلبونه معهم إلى ذلك المكان السِّري، حيث سنجد الأديبُ هناك متأمّلاً فعلَ الكتابة لا نتيجته، فهناك سيخفي الأديبُ ارتباكَه وقلقَه بما تصنعه له الكتابة من مجاز غير حقيقي، تاركاً الالتباس للقرّاء الذين سيجدون بالخديعة الأدبية تلك لذّتهم المفقودة، لكن من أين يأتي الأدباء بكلماتهم؟ قال لي أحد الروائيين مرةً إنه حين كانَ صغيراً كان يذهب لمحال التّسوق مع والدته ليرقب الآباء والأمهات وهم يملأون عَربات التسوّق بحاجيات مختلفة، حيث هناك يستطيع أن يرسم في مخياله مشاهد كثيفة تكشف له عن الكثير من التفاصيل التي لا يراها في المنازل والأماكن الأخرى، في هذا النقل غير الحقيقي للواقع ورغم تصديقنا له نحتاج إلى أديب يتولّى مهمة ذلك النقل عبر كتابة تجسّد معاني لم تنفد بعد، فكلما ارتجل الأدباء أعلنت الكتابة عن مغامرة جديدة لم نسمع بها إلا في عالم الأدب الذي مكننا من خرق النواميس والتجاوز عن المألوف، وكسر التّوقع، فكلما تعددت المعاني التبس علينا الواقع بمفاهيم متعددة نحن بحاجة لها.



*أستاذ بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية