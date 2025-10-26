الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«تريندز» و مركز«سالم بن حم الثقافي» يتعاونان لتعزيز المشهد الثقافي

مسلم بن سالم بن حم العامري ومحمد عبد الله العلي خلال توقيع اتفاقية التعاون (من المصدر)
27 أكتوبر 2025 00:31

أبوظبي (الاتحاد) 
وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه في مدينة العين، اتفاقية تعاون مع مركز سالم بن حم الثقافي؛ بهدف تعزيز التعاون البحثي والمعرفي بين الجانبين، من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ مشروعات ودراسات مشتركة تُعنى بالمعرفة وتمكين الشباب.
 تم توقيع الاتفاقية في مدينة العين، ووقعها كلّ من الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ «تريندز للبحوث والاستشارات».
خطوة نوعية
تسعى الاتفاقية إلى تعزيز البحث والتعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المعرفة والمجتمع وواضعي السياسات، إضافة إلى تعزيز سبل التعاون والشراكة بينهما في المجالات المعرفية والبحثية التي تهمهما، والاستفادة من العلاقات المميزة بينهما، وتوسيع القاعدة المعرفية، وتبادل الخبرات في مجالات السياسات والبحوث.
وأعرب الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عن اعتزازه بتوقيع الاتفاقية، وقال إنّ التعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات يمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ مكانة مركز سالم بن حم الثقافي صرحاً علمياً ومعرفياً رائداً، يُسهم في دعم الحراك الثقافي والإبداعي في الدولة، ويعزّز الجهود الوطنية الرامية إلى إبراز الهوية الثقافية.
منارة ثقافية
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ «تريندز»، أن الاتفاقية تأتي في إطار التزام المركز بتوسيع شراكاته البحثية والثقافية، بما يخدم المجتمع، ويواكب تطلعات الدولة في مجالات الفكر والمعرفة. وأعرب عن اعتزازه بالتعاون مع مركز سالم بن حم الثقافي، الذي يمثل منارة ثقافية متميزة في مدينة العين، مشيراً إلى أن الاتفاقية تشكّل فرصة للتعاون المعرفي والاستشرافي، وتُسهم في تعزيز قدرات الشباب وصنع المستقبل.

