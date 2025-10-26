الظفرة للتمور.. 445 مشاركاً في مسابقتي الرسم والتصوير

أبوظبي (الاتحاد)

توّج معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في مسابقتي الرسم والتصوير الفوتوغرافي ضمن فعاليات مهرجان ومزاد الظفرة للتمور بدورته الرابعة، وذلك بحضور عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في «الهيئة»، والمشاركين في المسابقة، وزوار المهرجان.

وشارك في المسابقتين 445 فناناً تشكيلياً ومصوراً، وعرضت أعمال المشاركين الفنية وصورهم الفوتوغرافية في معرض وجد اهتماماً مستمراً من زوار المهرجان الذي يقام بمدينة زايد في منطقة الظفرة بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ويختتم اليوم.

وذهب المركز الأول في مسابقة الرسم لمحور «التمور والنخلة»، إلى «أيمن محمد محمد الإمام»، وحل في المركز الثاني «محمود محمد صادق»، وفي المركز الثالث «شمسة محمد سعيد النيادي»، وفي الرابع «وداد سالم عبدالله الكندي»، وفي المركز الخامس «نورة السيد موسى الهاشمي».

وفي محور «الحياة البرية والبحرية» في المسابقة نفسها، نال المركز الأول «سلام جبار جياد»، وجاء في المركز الثاني «محمد عبدالله الأستاذ الحمادي»، وفي المركز الثالث «فهد عبدالله جابر»، وفي المركز الرابع «فارس محمد عبدالله الحمادي»، وفي المركز الخامس «فايزة محمد قرقاني»، فيما شهدت الفئتان مشاركة 245 فناناً تشكيلياً.

وفي جائزة التصوير الفوتوغرافي، حصل «سلطان اليافعي» على المركز الأول بمحور «الحياة البرية»، وحل ثانياً «صالح المصعبي»، وفي المركز الثالث «مؤمن الخطيب»، ورابعاً «يعقوب يوسف العكبري الحمادي»، وفي المركز الخامس «مصطفى عاشور».

وفي محور «التمور والنخلة»، جاء في المركز الأول «حامد بدر مشربك»، والثاني «سالم سرحان الصوافي»، والثالث «عمار السيد أحمد»، والرابع «شادية علي محمد»، وخامساً «شجيث وندين تشيرياث».

وذهب المركز الأول في محور «الحياة البرية» للمسابقة نفسها، إلى «علي خليفة بن ثالث الحميري»، والثاني إلى «إبراهيم الحمادي»، وحل ثالثاً «أحمد سمير بدران»، وفي المركز الرابع «حسين حامد محمد هساي»، وجاء خامساً «روجر ألفونسو».

ورصدت اللجنة المنظمة للمهرجان جوائز قيمة للمسابقتين بقيمة مليون و250 ألف درهم، ليحصل الفائز الأول في كل فئة بالمسابقتين على جائزة 100 ألف درهم، والثاني على 60 ألفاً، والثالث على 40 ألفاً، والرابع على 30 ألفاً، والخامس على 20 ألف درهم.