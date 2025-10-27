الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الإمارات تستعرض رؤيتها للنهوض بالعمل الأرشيفي العربي عبر «أربيكا»

شعار كونغرس المجلس الدولي للأرشيف (وام)
28 أكتوبر 2025 00:47

برشلونة (وام)

أخبار ذات صلة
إعلان أسماء الطلاب المقبولين في برنامج «منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي»
«الموارد البشرية والتوطين»: 107 آلاف مواطنة في القطاع الخاص

قدّم الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، رئيس الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف «أربيكا»، عرضاً مفصلاً حول الخطة الاستراتيجية لعمل الأرشيفات العربية، والتي تهدف إلى بناء منظومة متكاملة للنهوض بالعمل الأرشيفي في الوطن العربي.
وترتكز الخطة بشكل أساسي على تطوير الكوادر البشرية الشابة، وتمكينهم من المهارات الحديثة في إدارة الوثائق والأرشفة الرقمية، كما تُركِّز على ضرورة تبنّي الأنظمة المتطورة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المبتكرة، التي تسهم في رفع كفاءة المؤسسات الأرشيفية في مجالات الحفظ، والوصف، والإتاحة، والرقمنة.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الدولي للأرشيف، الذي يُعد من أبرز الاجتماعات الدورية لمناقشة سياسات وبرامج العمل الأرشيفي عالمياً، حيث عُقد الاجتماع على هامش أعمال كونغرس المجلس الدولي للأرشيف في مدينة برشلونة الإسبانية، خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري.
وخلال مداخلته، أكد آل علي أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال الأرشيف، داعياً إلى تنظيم الفعاليات والمؤتمرات التدريبية وورش العمل المتخصصة لتبادل الخبرات، وشدّد على ضرورة توحيد الجهود نحو تطوير بيئة أرشيفية عربية متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
ناقش المكتب التنفيذي خلال الاجتماع قضايا مشتركة، شملت تطوير الاستراتيجيات المستقبلية للمجلس الدولي للأرشيف، وتعزيز دوره في دعم المؤسسات الأرشيفية حول العالم، كما تم اعتماد عدد من القرارات المهمة لتحسين آليات التعاون والتبادل المعرفي بين الأعضاء، بما يُعزّز دور الأرشيفات كمصادر أساسية للذاكرة الإنسانية والمعرفة التاريخية.
وتأتي هذه المشاركة الفاعلة انطلاقاً من الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم العمل الأرشيفي عربياً ودولياً، حيث يواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية جهوده لتفعيل الشراكات الدولية وتبنّي أحدث التقنيات في الحفظ الرقمي وإدارة المعرفة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة الدولة كمركز ثقافي ومعرفي رائد إقليمياً وعالمياً.

كونجرس المجلس الدولي للأرشيف
الكونجرس الدولي للأرشيف
الإمارات
عبد الله ماجد آل علي
الأرشيف والمكتبة الوطنية
أربيكا
المجلس الدولي للأرشيف
آخر الأخبار
معدات ثقيلة متجهة إلى أحد المواقع لبدء العمل في انتشال جثث الرهائن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تتهم «حماس» بالمماطلة في تسليم جثث الأسرى
اليوم 00:59
جنود أوكرانيون على خط المواجهة في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يتوقع خطة سلام أوروبية خلال أيام
اليوم 00:59
رجال أمن تونسيون يحرسون مقر المحكمة في العاصمة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. تأجيل «قضية التآمر» لـ 17 نوفمبر المقبل
اليوم 00:59
مبان تاريخية في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونسكو» توقف مشاريعها في مناطق سيطرة الحوثيين
اليوم 00:59
دمار هائل في حي سكني بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد»: غزة بحاجة لخطط شاملة لمواجهة تحديات ما بعد الحرب
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©