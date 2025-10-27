مجلس محمد بن حمد الشرقي يعرف الناشئة بـ«السنع الإماراتي»

الفجيرة (وام)

نظّم مجلس محمد بن حمد الشرقي، أمس، جلسة بعنوان «مجلسنا الصغير» ضمن فعاليات معرض الفجيرة لكتاب الطفل في مركز دبا للمعارض، بحضور مجموعة من الأطفال والناشئة.

وجاءت الجلسة بهدف تعريف الأطفال بالسنع الإماراتي والعادات والتقاليد الأصيلة في دولة الإمارات، حيث قدّمها الباحث في التراث الإماراتي خالد سليمان جميع الهنداسي، عرّف من خلاله الأطفال على القيم الإماراتية الأصيلة، وعادات وتقاليد المجتمع.

وأكد الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، أن المجلس يحرص على تنظيم مبادرات تثقيفية وتوعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية، بهدف تعزيز الهوية الوطنية، وغرس القيم الإماراتية الأصيلة في الأجيال الناشئة.