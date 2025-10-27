الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مجلس محمد بن حمد الشرقي يعرف الناشئة بـ«السنع الإماراتي»

مجلس محمد بن حمد الشرقي يعرف الناشئة بـ«السنع الإماراتي»
28 أكتوبر 2025 00:47

الفجيرة (وام) 

نظّم مجلس محمد بن حمد الشرقي، أمس، جلسة بعنوان «مجلسنا الصغير» ضمن فعاليات معرض الفجيرة لكتاب الطفل في مركز دبا للمعارض، بحضور مجموعة من الأطفال والناشئة.
وجاءت الجلسة بهدف تعريف الأطفال بالسنع الإماراتي والعادات والتقاليد الأصيلة في دولة الإمارات، حيث قدّمها الباحث في التراث الإماراتي خالد سليمان جميع الهنداسي، عرّف من خلاله الأطفال على القيم الإماراتية الأصيلة، وعادات وتقاليد المجتمع.
وأكد الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، أن المجلس يحرص على تنظيم مبادرات تثقيفية وتوعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية، بهدف تعزيز الهوية الوطنية، وغرس القيم الإماراتية الأصيلة في الأجيال الناشئة.

السنع الإماراتي
السنع
مجلس محمد بن حمد الشرقي
الفجيرة
الإمارات
معرض الفجيرة لكتاب الطفل
العادات والتقاليد
التراث الإماراتي
