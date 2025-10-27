شراكة استراتيجية بين «دبي للثقافة» ومدينة إكسبو دبي

دبي (وام)

أكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن إمارة دبي عززت جاذبيتها الثقافية وتنافسيتها العالمية في القطاع الثقافي والإبداعي، بفضل نهجها المتفرّد ومبادراتها النوعية، وما تمتلكه من مقومات جعلت منها واحدة من أفضل مدن العالم للعيش والعمل والزيارة، ووجهة لتنظيم واستضافة أبرز الأحداث الدولية المهمة.

جاء ذلك، خلال توقيع سموّها شراكة استراتيجية بين هيئة الثقافة والفنون في دبي ومدينة إكسبو دبي؛ تهدف إلى إثراء مشهد الإمارة الثقافي والفني، بما ينسجم مع رؤى دبي وتطلعاتها الهادفة إلى ترسيخ مكانتها ملتقى للمواهب ومركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي، إلى جانب توسيع آفاق التعاون المشترك بين الجانبين لتقديم تجارب ومبادرات مبتكرة، تعكس ريادة دبي، وتعزز حضورها على الساحة الدولية.



نموذج للتكامل

أشادت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بهذه الشراكة التي تمثل نموذجاً للتكامل بين المؤسسات والمراكز الثقافية، وتعكس مبادئ حكومة دبي المتعلقة بتفعيل التعاون والتواصل، وتقديم أفضل الممارسات والتجارب المختلفة، بما يدعم تحقيق رؤى الإمارة وطموحاتها، وقالت سموّها: «تعكس هذه الشراكة تضافر الجهود لدعم التنوّع الثقافي في الإمارة، وتمكين قطاعها الإبداعي، كما تجسّد إيماننا بأهمية الثقافة ودورها في دفع عجلة الإبداع والتطور، وتحقيق التنمية المستدامة، وتؤكد التزامنا بالتبادل الثقافي، وتهيئة بيئة متفردة تتيح لأصحاب الكفاءات الفرصة للنمو والازدهار»، لافتةً سموّها إلى أن استضافة دبي مؤتمر «آيكوم دبي 2025» تُمثل محطة فارقة في مسيرة الإمارة الثقافية.

وأضافت سموّها: «نتطلع إلى تفعيل هذه الشراكة خلال اللحظة التاريخية المرتقبة التي سترحب فيها إمارة دبي ودولة الإمارات بمجتمع المتاحف العالمي، وتنظيم حفل افتتاحٍ مبهر يبرز قصة وروح دبي الإبداعية، ويحتفي بدورها منارةً تُلهم العالم، ويؤكد قوة حضورها الثقافي على الساحة الدولية تحقيقاً لرؤى دبي وتطلعاتها بأن تكون مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع وملتقى للمواهب».



محطة جديدة

من جانبها، أشارت معالي ريم الهاشمي إلى أن الشراكة مع «دبي للثقافة» تبرز التزام مدينة إكسبو دبي بتعزيز التواصل وإثراء الحراك الإبداعي الذي تشهده الإمارة.

وقالت: «تمثل هذه الشراكة محطة جديدة في مسيرة مدينة إكسبو دبي، وتدعم جهودها في دعم قطاع الثقافة والفنون في الإمارة، وتمكين أصحاب المواهب، وتعزيز حضورهم وقدرتهم على الابتكار في مختلف المجالات».

ونوّهت معاليها بأثر استضافة مؤتمر «آيكوم دبي 2025» والتي تشكّل لحظةً فارقةً في تاريخ الإمارة، وشهادةً على طموحها المستمر وإصرارها على الريادة، إذ تُعدّ ساحة الوصل المكان الأمثل لانطلاق هذا الحدث الاستثنائي.



المشاريع والمبادرات

اطلعت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ترافقها معالي ريم الهاشمي، على أهم المشاريع والمبادرات التي سيتم تنفيذها تحت مظلة هذه الشراكة.

إلى ذلك، شاركت سموّ رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي مجموعةً من الأطفال في زراعة أولى شتلات «الغابة المُصغّرة»، التي تمثل مساحة خضراء تضم غابة كثيفة من النباتات المحلية، ومن بينها أشجار السدر والسمر والغاف والآراك «المسواك»، والتي تتميز بقدرتها على النمو في الأجواء الحارة، والمساهمة في حفظ الأراضي، حيث ترمز الغابة إلى إعادة التواصل مع الجذور الطبيعية والثقافية لدولة الإمارات.