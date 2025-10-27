«وجوه وأصوات مالطا» في المجمع الثقافي

فاطمة عطفة (أبوظبي)

جرى في المجمع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، افتتاح معرض فني بعنوان: «وجوه وأصوات مالطا: رحلة بحرية في البحر الأبيض المتوسط»، وذلك بالتعاون مع سفارة مالطا في أبوظبي، ويهدف المعرض إلى اكتشاف التراث غير المادي الفريد في تلك الجزيرة الجميلة.

كانت الفرقة السيمفونيىة قد قدمت، على خشبة المسرح المفتوح، عرضاً ثقافياً رائعاً بعنوان «أوديسة البحر الأبيض المتوسط» تجلت فيه روح الغناء والموسيقى المالطية التقليدية الأصيلة. وامتاز هذا العرض الملحمي، لحنا وغناء، بأنه سلط الضوء على فن «الغانا» المثير، وهو شكل مميز من أشكال الأناشيد الشعبية في مالطا، والذي قدمه اثنان من أبرز مطربي البلاد برفقة ثلاثة من عازفي الغيتار.

أبرز هذا العرض الجوهر الغنائي والشعري للتراث المالطي، مجسداً روح البحر الأبيض المتوسط ​​من خلال سردياتٍ آسرة وتعبيراتٍ لحنية، ليشكل جسراً بين مالطا والإمارات العربية المتحدة.

ويعد هذا العرض من أهم الفنون الشعبية والتراثية في مالطا، وهو يعيد إلى الذاكرة ملحمة الأوديسة الإغريقية التي كان بطلها أودسيوس أو أوليس ملك أوثاكا الذي عانى عشر سنوات من التيه في طريق عودته إلى بلاده، بينما كانت تنتظره زوجته الوفية بينولوبي طوال عشرين سنة، أمضى منها عشر سنوات في حرب طروادة وعشر سنوات في صراعه مع ساحرات المتوسط.