«دبي للثقافة» تفوز بجائزة «المؤسسة الأكثر ابتكاراً في مجال المعرفة»

فازت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بجائزة «المؤسسة الأكثر ابتكاراً في مجال المعرفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025» التي تمنحها جائزة «مايكي» العالمية تقديراً للمؤسسات الرائدة في تحويل المعرفة إلى ابتكار وقيمة مستدامة.

وأكدت هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي أن الجائزة تجسد التزام الهيئة بتبني الابتكار كركيزة أساسية في إستراتيجيتها وتطوير كفاءة الأداء والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي والخدمات.

وأشارت إلى أن الفوز يشكل إضافة نوعية إلى سجل الهيئة ويبرز قدرتها على تطوير حلول مبتكرة تدعم المنظومة الثقافية والإبداعية في دبي وتوفير بيئة محفزة للمواهب والمبدعين.

وتعد جائزة «مايكي» من أبرز الجوائز العالمية في مجال إدارة المعرفة والابتكار وتشهد منافسة واسعة بين مؤسسات رائدة حول العالم.