«معرض الشارقة الدولي للكتاب» يجمع ثقافات العالم ويهدي جمهوره 12 يوماً من الإلهام والمعرفة

ينتظر عشّاق القراءة والكتب في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم انطلاق فعاليات الدورة الرابعة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تُقام، خلال الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «بينك وبين الكتاب»، احتفاءً بعلاقة الإنسان بالمعرفة، وتجسيداً لدور الشارقة عاصمةً عالميةً للثقافة وصناعة الكتاب.

ويُعدّ المعرض أحد أكبر الفعاليات الثقافية في العالم، حيث يجمع هذا العام 118 دولة في مكان واحد، بمشاركة 2350 ناشراً وعارضاً يقدّمون ملايين العناوين بمختلف لغات العالم، وأكثر من 250 ضيفاً من 66 دولة يشاركون في أكثر من 1200 فعالية ثقافية وفنية وإبداعية.

ويستقبل المعرض زوّاره يومياً من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 10:00 مساءً من الأحد إلى الأربعاء، ومن الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 11:00 مساءً يومي الخميس والسبت، ومن الساعة 4:00 عصراً حتى الساعة 11:00 مساءً يوم الجمعة.



جديد الدورة الـ 44



ويقدّم المعرض في نسخته الـ44 مجموعة من الفعاليات الجديدة التي توسّع تجربة الزوار وتضيف أبعاداً مبتكرة لعلاقة القارئ بالكتاب، تشمل «أكاديمية التواصل الاجتماعي بوب أب»، التي تنظم 24 جلسة تفاعلية بقيادة مؤثرين وخبراء في الأدب والإعلام والتكنولوجيا، و«صيدلية الشعر» التي تتيح للزوار الحصول على «وصفات شعرية» خاصة، إضافة إلى محطة «البودكاست» التي تستضيف برامج إذاعية عربية شهيرة من الإمارات والسعودية وسلطنة عُمان. كما ينظّم المعرض الدورة الرابعة من «مهرجان الإثارة والتشويق»، خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر بمشاركة نخبة من كُتّاب أدب الغموض والجريمة من حول العالم.

ويحتفي المعرض هذا العام بجمال الأدب والفنون عبر سلسلة من العروض والبرامج المميزة التي تمزج الثقافة بالإبداع والترفيه، حيث يقدّم البرنامج الثقافي أكثر من 300 فعالية بمشاركة 250 متحدثاً من مختلف دول العالم، كما يشهد «مقهى الشعر» أمسيات تجمع شعراء من الإمارات والعالم بلغات متعددة، في حين يشهد ركن الطهي 35 فعالية يقدمها 14 طاهياً. ويقدّم المعرض أيضاً 85 عرضاً فنياً من 12 دولة، و750 ورشة عمل مخصصة للأطفال والكبار، منها ورش في الكتابة الإبداعية والترجمة وصناعة المحتوى.





بلدان وشخصيات ثقافية متميزة على أجندة المعرض



ويستضيف المعرض هذا العام «اليونان» ضيفَ شرف الدورة الرابعة والأربعين، في تكريم لإرثها الحضاري والفكري بوصفها مهد الفلسفة والآداب والفنون، ويجسّد عمق العلاقات الثقافية التي تجمعها بدولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي. وتشارك اليونان بـ58 دار نشر ومؤسسة ثقافية، تقدّم نحو 600 عنوان باللغتين اليونانية والمترجمة، إلى جانب برنامج ثري يضم جلسات ومحاضرات ومعارض فنية يشارك فيها نخبة من الأدباء والشعراء والمسرحيين والمترجمين الذين يمثلون المشهد الثقافي اليوناني المعاصر، ضمن جناح وطني يقام على مساحة 200 متر مربع.



ويكرّم المعرض في دورته الرابعة والأربعين الكاتب والمسرحي المصري محمد سلماوي «شخصية العام الثقافية»، تقديراً لمسيرته الأدبية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، وإسهاماته المتميزة في المسرح والرواية والعمل الثقافي العربي. يعدّ سلماوي أحد أبرز رموز المشهد الأدبي المصري والعربي، جمع بين الإبداع الأدبي والعمل الصحافي والنشاط الثقافي، وتُرجمت أعماله إلى عدة لغات، وأسهم في تأسيس مشروعات فكرية وثقافية عربية رائدة، وكان من أوائل الكتّاب الذين جعلوا من المسرح العربي منبراً للتعبير عن قضايا الإنسان والمجتمع، ليحفر اسمه في ذاكرة الأدب العربي واحداً من أبرز الأصوات التي جمعت بين الفكر والفن في آن واحد.





