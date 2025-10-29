جزيرة الحديريات تطلق باقة فعاليات رياضية وترفيهية

أبوظبي (الاتحاد)



تستقبل جزيرة الحديريات، خلال شهر نوفمبر، مجموعة واسعة من الفعاليات الرياضية والترفيهية التي تناسب مختلف الأعمار، مع عودة مهرجان «مذاق أبوظبي» الشهير لمحبي تجارب الطعام، إلى جانب عروض خاصة بمناسبة عيد الاتحاد.



ويشمل البرنامج، تحدي «321 إندورو»، وهو فعالية حماسية في القرية الرياضية 321، ويضم منافسات للرجال والسيدات والفرق المختلطة، حيث يتسابق المشاركون في جري لمسافة 2×1200 متر تتخلله 7 محطات تدريبية، مع فرص للفوز بجوائز مميزة. كما يشارك الرعاة والشركاء بعروض ومنصات تفاعلية للجمهور.



وتقدّم القرية الرياضية 321 دروس سباحة، وجلسات تدريب شخصية، بإشراف المدربة كارولينا في المسبح شبه الأولمبي بنادي 321، مع تركيز على المهارات والتحمل والثقة في الماء. وأطلقت القرية الرياضية 321 جلسة لياقة على الشاطئ في باب النجوم، لتمنح المشاركين تجربة تدريبية مفعمة بالطاقة تجمع بين تمارين القوة والمرونة في أجواء بحرية خلابة.



وتقدم تحدي «سافيج مايل»، فعالية مجتمعية للياقة البدنية في الهواء الطلق تجمع بين الجري وتمارين اللياقة ضمن فرق من شخصين، لتعزيز روح الفريق والتحمل في أجواء حيوية وتفاعلية، وتطلق «سيرين فلو» للبيلاتس باستخدام أجهزة «ريفرمر»، والذي يركز على القوة والمرونة والحركة الواعية في بيئة عصرية وهادئة تناسب المبتدئين والمحترفين، وبرنامج «إكزوس بيرفورمانس مينتورشب» المكثف لمدة 4 أيام، الموجه للمدربين وخبراء اللياقة والعلاج الطبيعي. يقدم البرنامج تدريباً عملياً على منهجيات الأداء الرياضي المعتمدة عالمياً لتدريب الرياضيين المحترفين.



ويقدّم سيرف أبوظبي أول تجربة مجتمعية لركوب الأمواج في الإمارات تناسب المحترفين والهواة، وتمنحهم فرصة الاسترخاء في اللاونج. وتستمر سلسلة سباقات السيدات على مضمار الحديريات مع جولتين مميزتين، السباق الثاني: 2 نوفمبر، جولة ترفيهية لمسافة 49 كيلومتراً بملابس ملونة ومبهجة، والسباق الثالث: 16 نوفمبر، جولة توعوية لمسافة 58 كيلومتراً بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري وصحة الرجال.وتقدم مسابقة BMX في سيركت إكس، للهواة والمحترفين استعراضات من راكبي الدراجات المحترفين، فيما يتيح تحدي الباحثين عن الكنوز في Splash Mining Island، فعالية ترفيهية للأطفال تتضمن التنقيب عن الأحجار الكريمة والذهب، مع مسابقات مشوقة وجوائز قيمة، ويمكن الاستمتاع بركوب الزيبلاين مجاناً عند شراء تذكرة لأي من مرافق سيركت إكس (السبلاش، أو السكيت، أو بي إم إكس، أو أدفنتشر بارك) خلال عطلة اليوم الوطني.



وتشمل أنشطة الفتيات جلسة تدريبية في أجواء آمنة ومشجعة، ويمكن للعائلات في شاطئ مرسانا و«سيركيت إكس سبلاش بارك» الاستمتاع بيوم حافل بالمتعة والسرور، مع يوم مليء بالمرح الصديق للبيئة في فعالية ازرع وتألق. وسيخوض الأطفال وأولياء الأمور تجربة ممتعة في عالم الزراعة المستدامة من خلال أنشطة عملية وإبداعية، تضم صناعة «سماد طبيعي في جرة»، وزراعة بذور صالحة للأكل مثل الريحان والطماطم والفاصولياء، وإطلاق العنان للخيال في مشاريع «الزراعة الواعية» باستخدام مواد معاد تدويرها مثل الأحواض الورقية، والأصص البلاستيكية.



ويعود مهرجان «مذاق أبوظبي» الأبرز في العاصمة للطعام والموسيقى والترفيه، جامعاً أشهر المطاعم والطهاة العالميين مع عروض موسيقية حية وتجارب تذوق فريدة.

