"الأرشيف والمكتبة الوطنية" يشارك في "الشارقة للكتاب"

أكمل الأرشيف والمكتبة الوطنية استعداداته للمشاركة في الدورة الرابعة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، الذي يعقد خلال الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر المقبل.

تأتي مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية بهدف إبراز دوره في حفظ ذاكرة الوطن، والتعريف بمشاريعه ومبادراته المعرفية والثقافية، وترسيخ مكانته صانعا للمحتوى الثقافي الوطني، وتعزيز التواصل مع رواد المعرض والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك.

وقال عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية إن المشاركة هذا العام ستكون عبر منصة متكاملة تستعرض أبرز الإصدارات الوطنية، والمشاريع الرقمية، والمبادرات الثقافية، والخدمات التي يقدمها للباحثين والمهتمين بتاريخ دولة الإمارات وأفراد المجتمع.

وأكد أهمية المشاركة التي تتيح اقتناء أحدث الإصدارات التي تهم المكتبة الوطنية، وتعزز المخزون الثقافي الذي يسهم في نشر المعرفة وتوثيق المنجز الحضاري للدولة.

ويثري الأرشيف والمكتبة الوطنية منصته هذا العام بعدد كبير من الكتب الصادرة حديثاً وبترجمات لعدد من كتبه المهمة، ومن الكتب المترجمة إلى الإنجليزية كتاب 50 كلمة حب للإمارات وكتاب القلاع والأبراج في منطقة الظفرة ومن الكتب الصادرة حديثاً من ذاكرة دلما، من قصر الحصن إلى قصر الوطن.

وتضم منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية ركناً لتعريف الجمهور بعمليات الترميم للوثائق التاريخية، وركنا للذكاء الاصطناعي وأبرز مشاريع الأرشيف والمكتبة الوطنية في هذا المجال، وركنا خاصا بكتاب (زايد رحلة في صور)، وركنا لمكتبة الإمارات وأحدث مبادراتها ومشاريعها، علاوة على ركن للصور الفوتوغرافية التاريخية.

وفي سياق متصل، يشارك الأرشيف والمكتبة الوطنية ضمن فعاليات المعرض في النسخة الثانية عشرة من مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات، الذي يجمع خبراء المكتبات والمختصين من مختلف دول العالم لمناقشة مستقبل المكتبات في العصر الرقمي ودورها حاضنات للمعرفة والتنمية المجتمعية المستدامة.

ويُعد الأرشيف والمكتبة الوطنية أحد رعاة المؤتمر، وتتمثل مشاركته هذا العام بتقديم ورقة عمل تسلط الضوء على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المكتبة الوطنية، يقدمها حمد الحميري، مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية.