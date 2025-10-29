الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

اختتام أعمال المؤتمر الدولي لنشر العربية في أفريقيا 2025

صورة للمشاركين في المؤتمر (من المصدر)
30 أكتوبر 2025 01:30

الشارقة (الاتحاد)

برعاية من فخامة محمد بن الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وبدعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، اختتم المجلس الأعلى للغة العربية في أفريقيا، بالتعاون مع مجمع اللغة العربية بالشارقة، أعمال المؤتمر الدولي العلمي الثاني، الذي عُقد تحت عنوان: «وسائل نشر اللغة العربية في أفريقيا واستراتيجيات تطويرها»، بمشاركة واسعة من الباحثين والأكاديميين العرب والأفارقة. حيث شهد المؤتمر تقديم 45 بحثاً علميّاً محكّماً من 16 دولة عربية وأفريقية، وبحضور ممثلين عن 40 دولة أفريقية وعربية.
في الجلسة الافتتاحية ألقت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية كلمة رحّبت فيها بالحضور والمشاركين، ثم ألقى الدكتور امحمد صافي المستغانمي كلمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وبلّغ تحياته لجميع الحضور.

مبادرات ممتدة
قال الدكتور امحمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة: «أهمية كلّ شيءٍ تنبع من موضوعه، وقد استمدّ المؤتمر العلمي الثاني للغة العربية في أفريقيا قيمته من عظمة موضوعه، إذ انعقد لخدمة العربية، أرقى اللغات وأغناها».

