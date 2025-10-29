حور القاسمي تكرم الفائزين في «تصميم المسرح العالمي 2025»

الشارقة (الاتحاد)

حضرت الشيخة حور القاسمي، رئيسة ومديرة مؤسسة الشارقة للفنون، حفل توزيع الجوائز وختام معرض تصميم المسرح العالمي 2025 في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، حيث كرّمت المواهب العالمية المتميزة، وهنأت الفائزين في معرض التصميم، ومسابقة الهندسة المعمارية، ومسابقة جائزة الابتكار التقني. كما شهد الحفل حضور شخصيات بارزة وفنانين مشهورين من قطاع تصميم الأداء، والفعاليات الحية، وقطاع الهندسة المعمارية.

يُعد WSD احتفالاً يُقام كل أربع سنوات للمصممين المحترفين والناشئين من قطاعات تصميم الأداء العالمية. وتمثل هذه النسخة السادسة أول ظهور للحدث في منطقة الشرق الأوسط، بتنظيم مشترك بين أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية والمنظمة الدولية للسينوغرافيين والمعماريين المسرحيين والتقنيين (OISTAT).

تميز WSD2025 بثلاث مسابقات رئيسية، حيث تلقت مسابقة التصميم أكثر من 1000 مشاركة من مصممين محترفين وناشئين في سبع فئات: تصميم الأداء، تصميم الديكور، تصميم المساحات والعناصر البصرية، تصميم الإضاءة، تصميم الأزياء، تصميم الصوت، وتصميم الفيديو والعرض.

تم اختيار الفائزين بواسطة لجنة تحكيم سرية من بين 100 مصمم تم عرض أعمالهم في الأكاديمية.