الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مدارس العين تزور بيت سالم بن حم التراثي

مدارس العين تزور بيت سالم بن حم التراثي
30 أكتوبر 2025 00:45

العين (الاتحاد)
زار صباح أمس عدد من طلبة مدارس مدينة العين، بيت الشيخ سالم بن حم التراثي، وذلك في إطار برنامج الزيارات الطلابية التي ينظمها مركز سالم بن حم الثقافي؛ بهدف تعريف الأجيال الناشئة بالتراث الوطني، وتاريخ الشخصيات التي أسهمت في بناء المجتمع.
خلال الزيارة، اطلع الطلبة على معالم البيت الذي يُعدّ من المواقع التاريخية البارزة في مدينة العين، حيث يعود بناؤه إلى منتصف القرن الماضي، وكان هدية من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى الشيخ سالم بن حم العامري عام 1955، تقديراً لمكانته ولمواقفه الوطنية المخلصة، ورغبةً في أن يكون قريباً منه بجوار قصر المويجعي.
تعرّف الطلبة على تصميم البيت ومكوناته التراثية التي تعكس أصالة العمارة المحلية وبيئة العيش في تلك الحقبة، واستمعوا إلى شرح حول الدور الاجتماعي والوطني الذي مثّله الشيخ سالم بن حم في خدمة أهالي المنطقة، وتعزيز قيم التعاون والعطاء.
وفي هذه المناسبة، ثمّن الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي، اهتمام المؤسسات التعليمية بزيارة المعالم التراثية في مدينة العين، مشيراً إلى أن بيت الشيخ سالم بن حم يشكّل نافذة حيّة تطل منها الأجيال على تاريخ الوطن، وقيمه الراسخة في العطاء والانتماء.
وأضاف بن حم أن مركز سالم بن حم الثقافي يواصل جهوده في تنفيذ البرامج الهادفة إلى ربط الشباب بتراثهم وتعزيز وعيهم بتاريخ شخصيات الوطن التي كان لها أثر بارز في مسيرة البناء والتطور.
من جانبهم، عبّر الطلبة عن اعتزازهم بهذه التجربة التعليمية الميدانية التي قرّبتهم من تاريخ مدينتهم، وأتاحت لهم فرصة التعرف على رموزها الوطنية التي أسهمت في نهضتها.

 

مدارس العين
آخر الأخبار
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات دولية لاحترام وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:35
عائلة يمنية في مخيم نزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحوثي» تنفّذ حملة اعتقالات واسعة بمناطق سيطرتها
اليوم 01:35
عناصر من الشرطة البرازيلية خلال تنفيذ مداهمة في ريو دي جانيرو
الأخبار العالمية
البرازيل.. عشرات القتلى بعملية للشرطة في ريو دي جانيرو
اليوم 01:35
مبان متضررة في حلب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الشرع: سوريا ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
اليوم 01:35
جانب من آثار الفيضانات في فيتنام
الأخبار العالمية
فيضانات فيتنام.. 9 قتلى وغرق مدن تاريخية
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©