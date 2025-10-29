الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
التعليم والمعرفة

مركز جمعة الماجد يسلّط الضوء على المخطوطات العربية في مكتبة جامعة لايدن

مركز جمعة الماجد يسلّط الضوء على المخطوطات العربية في مكتبة جامعة لايدن
30 أكتوبر 2025 00:45

دبي (الاتحاد)

نظَّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، بالتعاون مع مكتبة جامعة لايدن في هولندا، يوم أمس، محاضرة افتراضية بعنوان «المخطوطات العربية في مكتبة جامعة لايدن»، قدّمتها الدكتورة كيت بوكوفايا، أمينة مخطوطات الشرق الأوسط والكتب النادرة في مكتبة جامعة لايدن.هدفت المحاضرة إلى تسليط الضوء على نوادر المخطوطات العربية التي تزخر بها مكتبة جامعة لايدن العريقة، والتي تُعدّ من المكتبات الأوروبية الغنية بالمصادر والمراجع.
استعرضت الدكتورة بوكوفايا، خلال المحاضرة، تاريخ مجموعة المخطوطات العربية في المكتبة منذ نشأتها وحتى اليوم، مقدّمةً عرضاً مصوّراً لعددٍ من المخطوطات العربية، من بينها الرسائل الصوفية للشيخ يوسف التاج الخلوتي، ومخطوطات لقصائد وأغانٍ يمنية، إضافةً إلى فهارس مخطوطات الحرم الشريف ومخطوطة طوق الحمامة، ومجموعة متنوّعة من المخطوطات.
كما ركّزت المحاضرة على أبرز الشخصيات التي أسهمت في تشكيل هذه المجموعة عبر القرون، بدءاً من «الآباء المؤسسين» مثل جوزيف سكاليجر، وجاكوبوس جوليوس، وليفينوس وارنر، وصولاً إلى الإضافات الحديثة التي أنجزها سنوك هرخرونيه وأمين المدني.
وفي ختام المحاضرة، تطرّقت الدكتورة بوكوفايا إلى المشاريع الجارية والمستقبلية لحفظ ورقمنة المخطوطات العربية، بما يضمن إتاحتها للباحثين والأجيال القادمة.
وقد شهدت المحاضرة حضوراً لافتاً من المهتمين بعالم المخطوطات والتراث العربي، وتخلّلها نقاش ثريّ وأسئلة متنوّعة من المشاركين.

