التعليم والمعرفة

خدمات نقل متنوعة إلى «الشارقة للكتاب 2025»

خدمات نقل متنوعة إلى «الشارقة للكتاب 2025»
30 أكتوبر 2025 01:04

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب، تخصيص خدمة نقل الزوّار من نقاط التجمع في كلٍّ من الشارقة ودبي وعجمان إلى مقرّ الدورة الـ 44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تُقام في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر المقبل، وذلك لتسهيل تنقّل الزوّار أثناء الحدث الثقافي الأضخم في المنطقة. وخصّصت الهيئة حافلتين لنقل الزوار، واحدة من دبي، وأخرى من عجمان، تنطلقان من محطة حافلات الراشدية بدبي، ومواقف سيتي سنتر عجمان، بمعدل ثلاث رحلات يومياً على مدى 12 ساعة.

كما تتوافر خدمة النقل البحري (FR5) التي تتيح للزوار القادمين من دبي الوصول إلى الشارقة عبر الربط البحري بين محطة الغبيبة للنقل البحري في دبي ومحطة مربى الشارقة للأحياء المائية، على أن يستكمل الزوار رحلتهم مجاناً من محطتي «مربى الشارقة للأحياء المائية» و«القصباء» إلى المحطة المائية في مركز إكسبو الشارقة عبر القوارب التي تعمل طوال ساعات عمل المعرض.

أخبار ذات صلة
عمار بن حميد يطلع على برنامج «جاهزية عجمان القيادية»
منتدى المهنيين الشباب يناقش تمكين القيادات المستقبلية في العمل البلدي

قال بدر محمد صعب، مدير الاتصال الحكومي في هيئة الشارقة للكتاب: «ينطلق تنويع وسائل النقل المخصَّصة لزوار معرض الشارقة الدولي للكتاب من الإقبال الكبير الذي يشهده المعرض سنوياً، حيث يجمع تحت مظلته زواراً وجمهوراً من مختلف أنحاء العالم، ومن جميع إمارات الدولة، ما يتطلب توفير خيارات نقل مريحة ومتنوعة تسهّل وصول الجميع إلى الحدث دون عناء. ومن هنا فإن فريق الهيئة يعمل لضمان تجربة سلسة ومتكاملة للزوار منذ لحظة خروجهم من منازلهم وحتى مغادرتهم موقع المعرض، من خلال تنسيق الجهود مع مختلف الجهات المعنية».

هيئة الشارقة للكتاب
الشارقة
معرض الشارقة الدولي للكتاب
إكسبو الشارقة
دبي
عجمان
النقل البحري
