أمسية شعرية حانية في بيت الشعر بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)



نظم بيت الشعر في الشارقة أمسية شعرية يوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر 2025، شارك فيها كل من الشعراء: عبدالله الخضير، يزن عيسى، وعبدالله العنزي، بحضور الشاعر محمد عبدالله البريكي مدير البيت، وجمهور من النقاد والشعراء ومحبي الشعر، وقدمت الأمسية سعاد شريدي.



استهل الأمسية الشاعر الدكتور عبدالله الخضير، الذي افتتح قراءاته بتحية محبة صادقة وعاشقة لإمارة الشارقة، معبراً فيها عن تقديره لحاكمها الذي يفيض محبة على الشعر والثقافة، ثم قرأ قصيدة أسماها «فرح يحدث نفسه»، معبراً عن فرحه بولادة نص روحي، يسرد فيه سيرة عطرة أضاءت الكون ببهائها وذكرها ونورها، كما ألقى أيضاً نصاً ثانياً بعنوان «كما تشاء الفسائل»، سافر فيه إلى الإنسان، سارداً معاناة الفلاح مع الأرض، والعامل مع الطرقات، وغيرها من هموم الحياة، في سردٍ شعري محمل باللغة الشفيفة العالية، والرمزية الأنيقة، بعد ذلك، قرأ الشاعر يزن عيسى مجموعة من النصوص، عبرت عن هموم الشاعر وهو يجسد الغربة والمعاناة التي أتت نتيجة النأي والبعد عن الأرض وذاكرتها الراسخة في الخيال، كما عبرت نصوصه عن رؤيته للتراث الشعري، ثم قرأ نصاً آخر، بلغة تأملية في البيئة والموجودات حولها، محاولاً من خلال أنسنته لها استنطاقها، لتكون ذاتاً أخرى يحاورها، واختتم القراءات الشاعر عبدالله العنزي، الذي حلق بنصوصه في سماء التجلي، فقرأ قصائد مفعمة باللغة والصورة والخيال، جسدت معاناة الإنسان وهو يبحث عن وطن لروحه وشعره، واختتم بقصيدة حلقت بمعانيها ولغتها إلى سماوات الجمال، مجسداً معاناة الإنسان مع الحياة.