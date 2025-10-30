الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

أمسية شعرية حانية في بيت الشعر بالشارقة

أمسية شعرية حانية في بيت الشعر بالشارقة
30 أكتوبر 2025 10:41

 الشارقة (الاتحاد)

 نظم بيت الشعر في الشارقة أمسية شعرية يوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر 2025، شارك فيها كل من الشعراء: عبدالله الخضير، يزن عيسى، وعبدالله العنزي، بحضور الشاعر محمد عبدالله البريكي مدير البيت، وجمهور من النقاد والشعراء ومحبي الشعر، وقدمت الأمسية سعاد شريدي.

استهل الأمسية الشاعر الدكتور عبدالله الخضير، الذي افتتح قراءاته بتحية محبة صادقة وعاشقة لإمارة الشارقة، معبراً فيها عن تقديره لحاكمها الذي يفيض محبة على الشعر والثقافة، ثم قرأ قصيدة أسماها «فرح يحدث نفسه»، معبراً عن فرحه بولادة نص روحي، يسرد فيه سيرة عطرة أضاءت الكون ببهائها وذكرها ونورها، كما ألقى أيضاً نصاً ثانياً بعنوان «كما تشاء الفسائل»، سافر فيه إلى الإنسان، سارداً معاناة الفلاح مع الأرض، والعامل مع الطرقات، وغيرها من هموم الحياة، في سردٍ شعري محمل باللغة الشفيفة العالية، والرمزية الأنيقة، بعد ذلك، قرأ الشاعر يزن عيسى مجموعة من النصوص، عبرت عن هموم الشاعر وهو يجسد الغربة والمعاناة التي أتت نتيجة النأي والبعد عن الأرض وذاكرتها الراسخة في الخيال، كما عبرت نصوصه عن رؤيته للتراث الشعري، ثم قرأ نصاً آخر، بلغة تأملية في البيئة والموجودات حولها، محاولاً من خلال أنسنته لها استنطاقها، لتكون ذاتاً أخرى يحاورها، واختتم القراءات الشاعر عبدالله العنزي، الذي حلق بنصوصه في سماء التجلي، فقرأ قصائد مفعمة باللغة والصورة والخيال، جسدت معاناة الإنسان وهو يبحث عن وطن لروحه وشعره، واختتم بقصيدة حلقت بمعانيها ولغتها إلى سماوات الجمال، مجسداً معاناة الإنسان مع الحياة.

أخبار ذات صلة
600 متخصص و66 ورقة بحثية في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي
النصر وبني ياس يطاردان «الأسبقية» في ذهاب نهائي «الاتحاد للطائرة»
آخر الأخبار
600 متخصص و66 ورقة بحثية في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي
الرياضة
600 متخصص و66 ورقة بحثية في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي
اليوم 14:00
النصر وبني ياس يطاردان «الأسبقية» في ذهاب نهائي «الاتحاد للطائرة»
الرياضة
النصر وبني ياس يطاردان «الأسبقية» في ذهاب نهائي «الاتحاد للطائرة»
اليوم 13:59
«ناشيونال جيوغرافيك العربية» تكشف أسرار العلم والطبيعة والإنسان
الترفيه
«ناشيونال جيوغرافيك العربية» تكشف أسرار العلم والطبيعة والإنسان
اليوم 13:59
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء سنغافورة
اليوم 13:55
الدوري الإنجليزي.. أرسنال لتعزيز الصدارة وليفربول يخشى استمرار السقوط
الرياضة
الدوري الإنجليزي.. أرسنال لتعزيز الصدارة وليفربول يخشى استمرار السقوط
اليوم 13:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©