حمد المطيري نائباً لرئيس المجلس الدولي للأرشيف لشؤون البرامج

أبوظبي (الاتحاد)

في إنجاز جديد يضاف إلى سجل دولة الإمارات العربية المتحدة الريادي في مجالات الأرشفة وحفظ التراث، فاز الدكتور حمد عبد الله المطيري، المدير التنفيذي للأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، بمنصب نائب رئيس المجلس الدولي للأرشيف (ICA) لشؤون البرامج للفترة 2025 – 2029، وذلك خلال اجتماعات المجلس المنعقدة على هامش مؤتمر المجلس الدولي للأرشيف في مدينة برشلونة الإسبانية. ويُعد هذا المنصب من أبرز المناصب القيادية في المجلس الدولي للأرشيف.



الكفاءات الوطنية

قال معالي حمد بن عبد الرحمن المدفع، رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية: «إن انتخاب الدكتور حمد المطيري نائباً لرئيس المجلس الدولي للأرشيف، إنجاز نفخر به جميعاً، ونتوجه من خلاله بخالص التقدير لقيادتنا الرشيدة على رؤيتها الثاقبة ودعمها المتواصل لأبناء الوطن في مختلف الميادين».

وأضاف: «لقد جاء هذا الفوز تتويجاً للسياسات الحكيمة التي أرستها دولة الإمارات في تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز حضورها في المحافل الدولية، بما يعكس حجم الثقة المتنامية بكفاءة أبناء الإمارات وقدرتهم على الإسهام الفاعل في خدمة المجتمع الدولي».

وتابع: «نحن على ثقة بأن الدكتور حمد المطيري، بما يمتلكه من خبرة ومكانة مهنية وقيادية في مجال الأرشفة والتوثيق، سيواصل تمثيل الإمارات خير تمثيل في هذا المنصب الدولي الرفيع، وسيسهم في تعزيز مكانة الأرشيفات العربية وتفعيل دورها عالمياً».



إنجاز وطني

وقال الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: «يعد تقليد الدكتور حمد المطيري، منصب نائب رئيس المجلس الدولي للأرشيف، إنجازاً وطنياً نفخر به جميعاً، إذ يترجم ما تحققته دولة الإمارات من حضور مشرف في المحافل الدولية بفضل دعم قيادتها الرشيدة لأبنائها المبدعين».

وأضاف: «يأتي هذا الفوز التاريخي ليكون إنجازاً جديداً يُضاف إلى مسيرة الدولة في التميز والريادة، ويعكس كفاءة الكوادر الإماراتية وقدرتها على الإسهام الفاعل في تطوير العمل الأرشيفي على المستويين الإقليمي والدولي».



قيمة مضافة

بدورها، أشادت جوزيه كيربس، رئيسة المجلس الدولي للأرشيف، بما قدمه الدكتور المطيري لمجتمع المعرفة خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدة ثقتها بأن الدكتور حمد يشكل قيمة مضافة للمجلس وللمجتمع الأرشيفي العالمي.