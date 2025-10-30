«الشارقة للكتاب 2025».. محطات مبتكرة لعشاق البودكاست والمسرح والتواصل الاجتماعي

الشارقة (وام)

يطل معرض الشارقة الدولي للكتاب على جمهوره هذا العام في دورته الـ44 التي تنظمها «هيئة الشارقة للكتاب»، خلال الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر المقبل في «مركز إكسبو الشارقة» بسلسلة من التجارب الثقافية الجديدة والفعاليات المبتكرة، التي تمزج بين الأدب والفن والتكنولوجيا محولاً المعرض إلى فضاء تفاعلي شامل يحتفي بكل أشكال المعرفة والإبداع.

يتضمن جديد المعرض في دورة العام الجاري، أكاديمية التواصل الاجتماعي «بوب أب»، وهي منصة تفاعلية تعقد جلسات يقدمها مؤثرون وخبراء في عوالم الأدب والإعلام والفن والتكنولوجيا، وتهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق الحوارات والنقاشات الثقافية وإلهام الجمهور للمشاركة في المجالات الإبداعية.

ويشمل جديد دورة هذا العام تجربة فريدة من المملكة المتحدة وهي متجر «صيدلية الشعر» الإبداعي الذي يقدم للجمهور «وصفات شعرية» مخصصة باللغتين العربية والإنجليزية وتحول القصائد إلى تجربة علاجية مرحة.

وللمرة الأولى في تاريخه، يستضيف المعرض محطة الحديث الصوتي «بودكاست» لمواكبة تنامي ثقافة البث الصوتي الرقمي في المنطقة، إذ تساعد الزوار على التفاعل مع مجموعة من أشهر برامج ال«بودكاست» العربية، وتقدم المحطة فرصا للتسجيل المباشر والتفاعل مع مقدمي هذه البرامج وتجمع بين الصيغ الأدبية التقليدية والتوجهات الإعلامية المعاصرة.

ويحتفي البرنامج الثقافي بالكتابة الإبداعية من خلال «مقهى الشعر» الذي يستضيف سلسلة من الأمسيات الشعرية بعدة لغات تشمل العربية والإنجليزية إلى جانب اليونانية والروسية اللتين تنضمان للمعرض لأول مرة إضافة إلى الأردية والبنجابية والتاغالوغية والمالايالامية.

ويستضيف المعرض، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من «مهرجان الإثارة والتشويق»، عرضا مسرحياً تفاعلياً بعنوان «جريمة في المجلس» يستلهم أجواء الغموض والتحقيق في الجرائم ويقام في 8 نوفمبر.

ويجمع العمل، الذي تنتجه «هيئة الشارقة للكتاب» وتنفّذه وكالة «ستريت» إحدى الشركات الإبداعية الحرة في الشارقة، نخبة من المواهب الإماراتية الشابة، من بينهم الكاتبة بوميكا جاجادا والمحررة فاطمة الجرمان والمخرج تارون شيام بمشاركة مجموعة من طلبة الجامعة الأميركية في الشارقة ليقدّموا معًا عرضًا يدمج بين الثقافة المحلية والسرد التفاعلي بأسلوب يواكب التجارب المسرحية العالمية.