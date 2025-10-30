«جائزة المقال الإماراتي» محور نقاش في «العويس الثقافية»

دبي (وام)

نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية ندوة بعنوان «إطلالة على جائزة المقال الإماراتي»، بمشاركة الكاتب والإعلامي علي عبيد الهاملي والدكتورة مريم الهاشمي، وأدارها الكاتب جمال الشحي، بحضور نخبة من الأدباء والمفكرين والمثقفين من داخل الدولة وخارجها.

شهدت الندوة حضور الأديب عبد الغفار حسين، والدكتورة فاطمة الصايغ، عضوي مجلس أمناء المؤسسة، وبلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، والدكتور صلاح القاسم، مستشار هيئة دبي للثقافة والفنون، والدكتور عبد الخالق عبد الله، رئيس مجلس أمناء جائزة المقال الإماراتي، والدكتور علي عبد الله موسى، الأمين العام للمجلس الدولي للغة العربية.

واستعرض علي عبيد الهاملي، خلال مداخلته، تطور المقال الإماراتي الذي ارتبط بنشأة الصحافة المحلية منذ بداياتها.

من جانبها، تناولت الدكتورة مريم الهاشمي تطور فن المقال في الحضارتين العربية والغربية، مشيرة إلى أن المقال يمثل مرآة للمجتمع ووسيلة للتعبير الفكري والثقافي.