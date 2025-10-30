الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

ولي عهد الفجيرة: الموسيقى تعزز التواصل بين الشعوب

محمد الشرقي يتوسط أعضاء الهيئة التدريسية في الأوركسترا والطلبة الدارسين (وام)
31 أكتوبر 2025 01:27

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية الموسيقى كقيمة إنسانية مشتركة، وصوت عالمي واحد، ودورها في تعزيز التواصل بين شعوب وثقافات العالم.
جاء ذلك، خلال افتتاح سموه مقر أوركسترا الفجيرة الفلهارمونية في مركز الطيف للأعمال بالفجيرة، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية. ونوّه سموه، إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لقطاع الثقافة والفنون، والمشاريع التي تسهم في تطوير مجال الصناعات الإبداعية على مستوى إمارة الفجيرة والدولة.
وقال سالم الفلاحي، مدير أوركسترا الفجيرة الفلهارمونية، في كلمته الافتتاحية، إن دعم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لإطلاق الأوركسترا وافتتاح المقر، يشكّل خطوة كبيرة لقطاع الموسيقى والفنون في الإمارة، ويعزز حضورها ومكانتها مركزاً جاذباً للفن بأشكاله كافة، ودافعاً كبيراً للارتقاء بمجال الموسيقى على مستوى المنطقة العربية والعالم. وشهد سمو ولي عهد الفجيرة برنامج افتتاح المقر الذي تضمّن فقرات عزف موسيقية قدّمها أعضاء الهيئة التدريسية في الأوركسترا، إلى جانب الطلبة الدارسين. حضر الافتتاح، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من المديرين والمسؤولين في القطاع الثقافي بالفجيرة.

ولي عهد الفجيرة
الإمارات
الفجيرة
أوركسترا الفجيرة الفلهارمونية
محمد الشرقي
محمد بن حمد الشرقي
