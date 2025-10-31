السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«مكتبات الشارقة» تشارك في «الشارقة الدولي للكتاب»

«مكتبات الشارقة» تشارك في «الشارقة الدولي للكتاب»
31 أكتوبر 2025 19:47

الشارقة (وام)
تقدم مكتبات الشارقة العامة، خلال مشاركتها في النسخة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، التي تقام من 5 إلى 16 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «بينك وبين كتاب» برنامجاً ثقافياً متنوعاً يقام في جناحها، ويضم ثلاث فعاليات رئيسة ومبادرة خاصة لتشجيع الجمهور على الانضمام إلى عضوية المكتبة.
وقالت إيمان بوشليبي مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة في الهيئة، إن مشاركة المكتبات في المعرض تمثل فرصة للتواصل مع جمهور القراء وتعريفهم بخدمات المكتبات وبرامجها الثقافية المتنوعة التي تستمر على مدار العام.
وتستضيف مكتبات الشارقة ضمن برنامج «كتاب تحت الضوء» الشاعرة والكاتبة المصرية إيمان مرسال في جلسة بعنوان «الكتابة مكان للتوهّج» والروائي الكويتي عبد الوهاب الحمادي في جلسة بعنوان «التاريخ بلغة الأدب» وتتناول اللقاءات مسارات الإبداع لدى الكتّاب المشاركين.
وتتضمن فعالية «ما وراء الكواليس» جلستين رئيسيتين الأولى بعنوان «فن البحث عن الإنسان» وتستضيف الكاتب والسيناريست الإماراتي محمد حسن أحمد والثانية بعنوان «لغة التنين: كيف نقرأ الأدب الصيني بالعربية؟» مع الكاتبة يارا المصري، حيث يشارك الحضور تجاربه في الكتابة والأداء والإنتاج الفني.
ويشارك في فعاليات «نادي القراءة» نادي سيمفونية المعرفة للقراءة من دولة الإمارات الذي يستضيف محمد الأنصاري، ونادي كلمة للقراءة من الإمارات الذي يشارك من خلال روضة المنصوري.

