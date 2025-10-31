السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

النسخة الـ15 من مؤتمر الناشرين تنطلق بعد غد

النسخة الـ15 من مؤتمر الناشرين تنطلق بعد غد
31 أكتوبر 2025 20:25

الشارقة (وام) 
تنطلق بعد غد في مركز إكسبو الشارقة أعمال النسخة الـ 15 من مؤتمر الناشرين الدولي، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب بمشاركة نخبة من أبرز قادة صناعة النشر حول العالم وممثلي دور النشر والخبراء في مجالات التسويق والذكاء الاصطناعي وحقوق النشر وتطوير الأسواق العالمية بأجندة تضم أكثر من 30 موضوعاً ترسم ملامح مستقبل صناعة النشر وجلسات مهنية تجمع الناشرين من حول العالم.
يبحث المشاركون، على مدار ثلاثة أيام، الاتجاهات العالمية الجديدة، واستشراف الفرص المستقبلية التي تتيحها التقنيات الحديثة والتحولات الرقمية أمام العاملين في صناعة الكتاب.
يتضمن المؤتمر سلسلة من ورش العمل المهنية التي تتيح للناشرين والخبراء والموزعين من مختلف دول العالم تبادل الخبرات، وبحث سبل التعاون كما يتيح فرصاً لعقد الصفقات وتبادل حقوق النشر والترجمة وبناء شراكات جديدة تعزز من انتشار المحتوى الأدبي والثقافي عالمياً، مع الاستفادة من خبرات أبرز المتخصصين لتطوير المهارات وضمان استدامة نجاح صناعة النشر بمختلف مكوناتها.
يستضيف المؤتمر هذا العام نخبة من أبرز الشخصيات المؤثرة في صناعة النشر العالمية، من بينهم غفانتسا جوبافا رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين ومادلين ماكنتوش المؤسِّسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لشركة Authors Equity والرئيسة التنفيذية السابقة لشركة بنغوين راندوم هاوس في الولايات المتحدة إلى جانب فيدون كيدونياتيس نائب رئيس اتحاد الناشرين الأوروبيين.
تتناول جلسات «مؤتمر الناشرين» موضوعات مهنية متخصصة تركز على تطوير صناعة النشر العالمية، وتناقش سبل توسيع مجالات التعاون وبناء الشراكات بين الناشرين ووكلاء الحقوق والموزعين، بما يعزز من حركة الترجمة وتبادل الخبرات تمهيداً لانطلاق فعاليات النسخة الـ 44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الأربعاء المقبل.

أخبار ذات صلة
خدمات نقل متنوعة إلى «الشارقة للكتاب 2025»
محمد سلماوي «شخصية العام الثقافية» في الدورة الـ 44 من «الشارقة الدولي للكتاب»
مؤتمر الناشرين الدولي
هيئة الشارقة للكتاب
آخر الأخبار
فلسطينيون يتسوقون في سوق محلي بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 24 ألف طن مساعدات دخلت غزة منذ بدء الهدنة
اليوم 01:06
ترامب وبوتين خلال لقائهما في ألاسكا - أرشيفية
الأخبار العالمية
«شروط روسية» تلغي قمة ترامب وبوتين
اليوم 01:06
قوة حفظ سلام أممية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: لا تراجع عن قرار حصر السلاح والانتخابات النيابية في موعدها
اليوم 01:06
جانب من محتويات الشحنة المضبوطة
الأخبار العالمية
الجيش اليمني يحبط تهريب شحنات كيمياوية إلى الحوثيين
اليوم 01:05
تصاعد الدخان في خان يونس عقب غارة إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تقصف غزة وتعيد جثامين 30 فلسطينياً
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©