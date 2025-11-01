الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«الشارقة للإعلام» تمدد التسجيل في «شمس للمحتوى العربي 2»

شعار جائزة شمس للمحتوى العربي
1 نوفمبر 2025 19:25

الشارقة (وام)
أعلنت مدينة الشارقة للإعلام (شمس) تمديد التسجيل في الدورة الثانية من جائزة «شمس للمحتوى العربي»، حتى 15 نوفمبر الجاري وذلك تلبية للإقبال الكبير من المبدعين وصناع المحتوى الراغبين في المشاركة.
تسعى الجائزة إلى تعزيز الإنتاج العربي الهادف والمبتكر وتشجيع المواهب، على تقديم محتوى متميز في مجالات الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، مع الحفاظ على القيم الثقافية والهوية العربية، بما يعكس الدور المحوري لمدينة الشارقة للإعلام في دعم المشهد الإعلامي الرقمي العربي.
تبلغ قيمة الجوائز الإجمالية في الدورة الثانية أكثر من نصف مليون درهم، وتشمل فئات متنوعة تتيح للمبدعين فرصة التنافس وإبراز مهاراتهم، وهي: أفضل فيلم قصير وأفضل فيديو بالذكاء الاصطناعي وأفضل صانع محتوى وأفضل بودكاست عربي وأفضل سيناريو فيلم غير منفذ وأفضل سيناريو مسلسل غير منفذ، بالإضافة إلى أفضل ممثل وأفضل ممثلة لعام 2025.
ودعت مدينة الشارقة للإعلام المبدعين كافة أفراداً وفرقاً، إلى اغتنام هذه الفرصة والتسجيل قبل الموعد النهائي، عبر الموقع الرسمي للجائزة، والمنافسة على منصة رائدة تحتفي بالإبداع وتتيح فرصاً حقيقية لعرض الأعمال أمام جمهور واسع، ودعم المسيرة المهنية للمواهب العربية.

مدينة الشارقة للإعلام
جائزة شمس للمحتوى العربي
