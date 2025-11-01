مسؤولون: «الشارقة للكتاب».. حدث ثقافي رفيع

هزاع أبوالريش



تستعد المؤسسات الثقافية للمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 في دورته الـ44، مستعرضة أهم ما لديها من إصدارات ومؤلفات ومواد فكرية ومعرفية ثقافية تواكب الحدث الاستثنائي الدولي الضخم، إذ تتطلع المؤسسات لأهمية هذا الحضور الذي يعكس مدى جودة التميز والتفرد والتنافسية البنَّاءة للارتقاء بالشأن الثقافي، والتي تسهم في صياغة مشهد ثقافي بامتياز، ولأن تكون رسالة المؤسسات حاضرة في قلب الحدث الوطني، وفي معين الفكر الإنساني، من خلال هذا الكرنفال الثقافي الكبير الذي يضم تحت سقفه كل المشاركات الدولية المعنية بالثقافة والتألق الإبداعي.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور حمد عبدالله المطيري، المدير التنفيذي بالإنابة في الأرشيف والمكتبة الوطنية، أن مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية هذا العام ستكون عبر منصة متكاملة تستعرض أبرز الإصدارات الوطنية، والمشاريع الرقمية، والمبادرات الثقافية، والخدمات التي يقدمها للباحثين والمهتمين بتاريخ دولة الإمارات وأفراد المجتمع.



منصة للحوار

من جهته، أوضح الدكتور محمد عبداللـه العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن مشاركة المركز في معرض الشارقة الدولي للكتاب للعام السادس على التوالي تهدف إلى تعزيز مكانته مؤسسة رائدة عالمياً في البحث العلمي، وتولي اهتماماً خاصاً بدعم وتطوير المعرفة القائمة على استشراف المستقبل، مضيفاً أن المشاركة تسهم أيضاً في فتح مجالات جديدة للتعاون والشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والثقافية من حول العالم، مشيراً إلى أن جناح المركز سيكون حافلاً بأكثر من 400 إصدار علمي ومعرفي».



قيمة محورية

بدوره، قال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «نحرص على المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب كل عام؛ نظراً لما يمثله من قيمةٍ محورية في قطاع النشر، وبما يوفره من منصة رائدة تجمع المبدعين والناشرين من مختلف أنحاء العالم»، موضحاً، أن «المعرض يشكل فرصة مثالية لتعزيز التعاون مع المؤسسات الثقافية ودور النشر، وتبادل الخبرات بما يخدم رؤيتنا في بناء مجتمع قارئ ومبدع».



منبر رائد

من جانبها، قالت الدكتورة نهى هلال فران، رئيس مؤسسة التفكير فنياً: تمثل مشاركة المؤسسة في معرض الشارقة الدولي للكتاب حدثاً ثقافياً رفيعاً يكرّس مكانة المؤسسة منبراً عربياً رائداً في الفكر الجمالي والنقد الفني، حيث تجسّد هذه المشاركة رؤيتها في ترسيخ الفن كأفق للمعرفة وفضاء للتأمل والإبداع.



790 عنواناً

يقدم مركز أبوظبي للغة العربية في جناحه بالمعرض أكثر من 790 عنواناً من أبرز إصداراته، من بينها 90 عنواناً جديداً، تمثل أحدث إنتاجات مشروع «كلمة» للترجمة، وسلسلة «البصائر» للبحوث والدراسات، ومشروع «إصدارات»، إلى جانب مجموعة مختارة من المؤلفات التي تسهم في نشر المعرفة باللغة العربية، وتوسيع آفاق الحوار الثقافي بين الشعوب.