الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الشارقة للكتاب 2025» يطلق مبادرة «التطوع المرن»

«الشارقة للكتاب 2025» يطلق مبادرة «التطوع المرن»
1 نوفمبر 2025 20:02

الشارقة (وام)
أعلن «معرض الشارقة الدولي للكتاب» إطلاق مبادرة «التطوع المرن» ضمن فعاليات دورته الرابعة والأربعين في خطوة تعكس التزام «هيئة الشارقة للكتاب» بتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية وتعزيز قيم العمل التطوعي.
تهدف المبادرة إلى تمكين جميع أفراد المجتمع ممن تجاوزت أعمارهم 15 عاماً من الإسهام في إنجاح الحدث الثقافي الأكبر في المنطقة، عبر نموذج مرن يتيح أوقاتا متعددة للتطوع انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في «عام المجتمع 2025» نحو ترسيخ روح المشاركة والمسؤولية الاجتماعية.
تتيح هذه المبادرة لطلبة المدارس والكليات والجامعات فرصة استكمال ساعاتهم التطوعية المطلوبة للتخرج وتشمل مهام المتطوعين مساعدة فرق عمل المعرض التنظيمية سواءً في التسجيل والاستقبال والاستبيانات وخدمة الإدارات المختلفة مثل تقنية المعلومات، المالية والخدمات اللوجستية أو التواجد في الفنادق والمطارات لاستقبال الضيوف المشاركين في المعرض.
يتم اعتماد ساعات المتطوعين رسمياً عبر منصة «مركز الشارقة للعمل التطوعي» بعد الحصول على الموافقة على أن يحصل المشاركون على شهادات مشاركة في العمل التطوعي مباشرة بعد إتمام ساعاتهم التطوعية، تُرسل إليهم.
وسجلت دورة العام الجاري أكثر من 1000 طلب تطوع، وتم قبول 500 طلب وسيتم توزيع المهام على المتطوعين خلال فعاليات المعرض الذي يعقد في الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر الجاري بمشاركة 2350 ناشراً وعارضاً من 118 دولة وأكثر من 250 مبدعاً وأديباً ومفكراً من 66 دولة عربية وأجنبية يقدمون أكثر من 1200 فعالية.

أخبار ذات صلة
«الشارقة للكتاب».. 44 عاماً من الإبداع والإلهام
بدور القاسمي في حوار لـ«الاتحاد»: مشروع الشّارقة الثقافي جسرٌ للتفاهم بين الأمم
معرض الشارقة الدولي للكتاب
التطوع
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
هدف ميسي لا يكفي لإنقاذ إنتر ميامي من السقوط!
الرياضة
هدف ميسي لا يكفي لإنقاذ إنتر ميامي من السقوط!
اليوم 13:44
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
الرياضة
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
اليوم 13:42
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
الرياضة
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
اليوم 13:30
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
الرياضة
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©