تنطلق بأفق متجدّد.. الدورة الـ 44 لـ «الشارقة للكتاب» شمولية البرنامج الثقافي

محمد عبدالسميع



يعد معرض الشارقة الدولي للكتاب من كبريات التظاهرات الثقافية العربية والعالمية، حيث ينتظره الجميع، كاحتفال ثقافي وترفيهي وعائلي، إضافةً إلى ما يجدُ من خلاله المثقفون والنخب والأكاديميّون ما يبحثون عنه من نوادر الكتاب والمخطوط وأمّهات الكتب وأحدث الإصدارات، نظراً لدور النشر الكثيرة المشاركة فيه، ولاشتمال هذا المعرض على فعاليات مدروسة ومتنوعة جاذبة لكلّ الفئات المجتمعيّة، وكلّ قطاعات الحياة.

ولعلّ اتصاف معرض الشارقة الدولي للكتاب، والذي تنطلق دورته الرابعة والأربعون من 5 إلى 16 نوفمبر في إكسبو الشارقة، تحت رعاية صاحب السّمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بالصبغة الدوليّة، جعله مقصداً لدور النشر العربية والأجنبيّة، والتي سوف نقرأ الحجم الكبير لها في دورته الحاليّة، بما له من حضور على مستويات كبرى، وتجري في سياقه مؤتمرات النشر والتباحثات بشأن إمكانية الارتقاء بصناعة الكتاب، ومناقشة الأوجه الكفيلة كلّ عام على ضوء مستجدات هذه الصناعة والكتاب الإلكتروني والشركات الداخلة ضمن تنافسية السوق.



نجاحات وسبق

حقق مهرجان الشارقة الدولي للكتاب، بمتابعة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، العديد من النجاحات والسبق، فعبر 43 دورة ماضية، نشأت أجيال على هذا المعرض وتثقفت به، كما تتزود منه كلّ عام بأطيب ما يتزود به المهتم والباحث عن الفكر والثقافة والأدب والمعارف، خصوصاً في فترات ما قبل عصر الإنترنت.

واليوم تتوجه الأنظار إلى معرض الشارقة الدولي للكتاب لعام 2025، في مفاجآته الجديدة وإضافاته القيّمة، وفي فلسفته المتضمنة في شعاره اللافت هذا العام «بينك وبين الكتاب»، وسوف يجد المهتمون والزوار وجمهور هذا المعرض أنّ هذا الشعار وراءه أفكار مدروسة يتم تطبيقها على أرض الواقع.



118 دولة

من الإحصائية المبدئية للدورة الـ44 من المعرض، يلفت ما يحظى به من حيث حجم المشاركات الكبير، والمتمثّل بمشاركة 118 دولة، وتنفيذ أكثر من 1200 فعالية ثقافية وإبداعية وفنية، و2350 ناشراً وعارضاً يقدمون ملايين العناوين بمختلف لغات العالم، كما تقول الإحصائيات إنّ أكثر من 250 ضيفاً من 66 دولة سيحلون على هذا المعرض، بل إنّ المفاجأة الطيبة بالنسبة للمثقفين والباحثين عن الثقافة اليونانية هي أنهم سيجدونها في جناح وفعاليات اليونان، كدولة ضيف شرف على المعرض لهذا العام. الحراك الثقافي العربي - اليوناني سيكون متاحاً، إذا ما علمنا أنّ 58 مؤسسة ثقافية ومتحدثين يمثلون المشهد الثقافي اليوناني المعاصر، وسيناقشون أفكاراً نيّرة، وقراءة للثقافة اليونانية التي كان يشار إليها بالبنان.



أفكار جاذبة

في الدورة الحاليّة، سنكون مع أفكار جاذبة للجمهور من حيث ورش العمل، بواقع 750 ورشة، إضافةً إلى العروض الفنية التي تشارك بها 12 دولة بواقع 85 عرضاً فنيّاً، وفعاليات بحدود 42 فعالية بركن الطهي، بمشاركة 15 طاهياً عالميّاً، و10 دول تشارك أيضاً للمرة الأولى في برنامج الفعاليات الثقافية.



ورش ومؤتمرات

يُعنى المعرض بصناعة النشر كإجراء عملي وورش ومؤتمرات ذات اختصاص، ويكفي أن نشير إلى المدينة الحرة للنشر، وأيضاً التنظيمات اللوجستية الكبيرة، وجماليات الأنشطة المقامة على هامشه، لدرجة أنّ هناك صيدلية تسمى بـ «صيدلية الشعر»، ومحطة للحديث الصوتي «بودكاست»، وأكاديمية للتواصل الاجتماعي «بوب أب».



كلّ الأذواق

أمّا شعار المعرض «بينك وبين الكتاب»، فهو يحتفي بالعلاقة الرائعة والمميزة بين المتجول في المعرض والكتاب، بمعنى أن هذا الشعار يجعل بين طرفي المعادلة سرّاً أو ثقافةً أو تلبيةً لحاجة ما، كشعار لافت وموثّق، ليكون الزائر صورة عما يختاره من الكتب، حين يجد فيه ضالته المنشودة ويأنس بمحتواه ويركن إليه، وهذا نوع من احترام الكتاب الورقي والتشجيع عليه، وأنه دائماً حاضر لدى الإنسان، ولا يمكن أن يُستغني عنه بحال.

كما لا يمكن للمعرض أن يمرّ من دون برنامج ثقافي وفعاليات وأنشطة.



صيدلية الشعر

وعودةً على الجديد، حيث التفكير بعمل ثقافي معرفي إبداعي يدمج ما بين المحسوس والأدبي، إذ يمكن التفكير بكيف يمكن أن تقدم «صيدلية الشعر» وصفات شعرية مخصّصة للزوّار، وهذا أمر إضافي للمعرض، كما نجد أنفسنا أمام محطة الحديث الصوتي «البودكاست»، والتي ستستضيف برامج عربية شهيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وعُمان.



مؤتمر الناشرين

ينطلق في رحاب المعرض أيضاً مؤتمر الناشرين في دورتـــه الخامسة عشـــرة، واجتماع لخبراء نشر ووكلاء، بواقع 30 ورشة عمل تقرأ تحديات النشر وشؤونه، كما يتاح عقد الجلسات الثنائيّة وإبرام الصفقات والتسجيل في منحة الترجمة. أمّا مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات، في دورته الثانية عشرة، فسيناقش قضايا السياسات والتشريعات وحواضن المعرفة والتنمية المجتمعية المستدامة ومستقبل المكتبات في العصر الرقمي، بحضور أمناء مكتبات وباحثين ومهتمين بقطاع المعرفة، حيث تبرز أحدث التقنيات والخدمات في هذا المجال.

الجوائز حاضرةً في معرض الشارقة الدولي للكتاب، مثل: شخصيّة العام الثقافية، في مجالات: الرواية، والدراسات، والإبداع الأدبي، وجائزة أفضل كتاب مصوّر عن الإمارات، وجائزة أفضل كتاب عربي، وجائزة أفضل كتاب أجنبي، وجائزة أفضل كتاب أجنبي خيالي، إضافة إلى جائزة تكريم دور النشر، وجائزة ترجمان للترجمة والتأليف، وجائزة اتصالات لكتاب الطفل.



جهود متواصلة

كما يبذل معرض الشارقة الدولي للكتاب جهوداً متواصلة ومتجددة، لتكون الشارقة ذات حضور عالمي لصناعة المعرفة والمبادرات، التي تدعم الكتاب العربي على الساحة الدولية.

وفي سياق حضور اليونان كضيف شرف على المعرض، ستكون هناك كتب مترجمة يونانية، وسوف نقرأ معرض الأدب اليوناني والرحلة الطويلة أو مسيرة الأدب اليوناني من هوميروس إلى وقتنا الحاضر.



حضور عالمي

إضافة إلى مشاركة مفكرين وأدباء ومثقفين وفنانين لهم حضورهم الفكري والثقافي والأدبي، ستشارك ولأول مرّة دول: أيسلندا، وجامايكا، ونيجيريا، ومالي، وتشاد، وأنجولا، وموزمبيق، وغينيا، والسنغال، وفيتنام. كما سيكون الجمهور والمهتمون بعالم الكتابة التلفزيونية مع دورة كتابة سيناريو المسلسل التلفزيوني، وكذلك دورات في فن كتابة الرواية والقصة القصيرة، بالإضافة إلى ورشة في إطلاق الطاقة الإبداعية في هذا الموضوع، وورشة تحرير الكتب وفنّ الترجمة الأدبيّة، كما ستحرص «البودكاست» على مشاركة برامج إذاعات عربية، مثل «أسماء من السعودية»، و«جلسة كرك» من عُمان، و«كرسي الاثنين» من دولة الإمارات التي يحضر مثقفوها وكتّابها، وكلّ تلك الفسيفساء العربيّة والأجنبيّة الثقافيّة في حقول متنوعة.

وسيكون لمقهى الشعر حضوره من خلال مشاركة أسماء رائجة إبداعيّاً عربية وأجنبيّة، كما سيضمّ المعرض برنامجاً تدريبيّاً يشتمل على 750 ورشة عمل للأطفال والكبار، إضافةً إلى المسرحيّات والعروض الجوّالة والسيمفونيات الغنائيّة، ومشاركة صنّاع المحتوى ومواضيع كوميدية وترفيهية.



اليونان.. ضيف الشرف

قيمة استضافة الدولة ضيف الشرف لهذا العام، وهي اليونان، فيكفي أن نشير إلى الفلسفة الإغريقية الإنسانية والفكر اليوناني والعلاقة الوطيدة بين العرب واليونان، بل بين العالم واليونان، وإمكانية أن تتحاور الثقافتان العربية واليونانية من خلال هذا المعرض. كما راعى المعرض في دورته الحالية موضوع أدب الغموض والجريمة والتشويق، من خلال عوالم السرد، وهذا ما ستقوم به ورش تفاعلية في كيفية الكتابة في هذه المواضيع، لتتعزز الإفادة لمن يريدون دخول هذا الجانب. وعلاوةً على مهرجان الإثارة والتشويق في نسخته الرابعة، ومشاركة كتاب مهمين، فإنّ أكاديمية التواصل الاجتماعي الـ«بوب أب» ستعقد 24 جلسة تفاعلية بمشاركة مؤثرين وخبراء في الأدب والإعلام والفن والتكنولوجيا.