التعليم والمعرفة

161 ناشراً من 18 دولة يشاركون في البرنامج التدريبي «للناشرين العرب والأفارقة» بالشارقة

جانب من البرنامج التدريبي للناشرين العرب والأفارقة
1 نوفمبر 2025 20:44

الشارقة ( وام )
أكد خبراء ومتحدثون دوليون أن الأسواق الناشئة تمثل فرصة غير مسبوقة لتوسع صناعة الكتاب عالمياً، مشيرين إلى أن تجاوز التحديات القائمة يتطلب بنية تحتية مؤسسية وتشريعية متكاملة وتعزيز الشراكات بين الناشرين والجهات الحكومية، لضمان نمو مستدام لقطاع النشر ولفتوا إلى النمو المتسارع لصناعة الكتب الصوتية، وأن السوق الرقمية العربية تشهد نمواً متسارعاً بمعدل سنوي مركب يبلغ 147%.
جاء ذلك خلال البرنامج التدريبي للناشرين العرب والأفارقة 2025 الذي نظمته هيئة الشارقة للكتاب اليوم بالتعاون مع جامعة نيويورك، بمشاركة 161 ناشراً من 18 دولة من بينهم 75 ناشراً من القارة الأفريقية، إلى جانب حضور نخبة من الكتّاب والمتخصصين في صناعة النشر من مختلف أنحاء العالم.
ركّز البرنامج هذا العام على ثلاثة محاور رئيسة شملت إدارة المحتوى الصوتي وتطوير الاستراتيجيات الفعّالة في نشر الكتب المسموعة وتحويل الأعمال العائلية في قطاع النشر إلى علامات تجارية عالمية واستراتيجيات التوزيع الرقمي الحديثة، بما يعكس التوجه المتنامي نحو الابتكار في صناعة النشر، وتبنّي أحدث التقنيات لتعزيز انتشار المعرفة وتوسيع الأسواق أمام الناشرين من العالم العربي وأفريقيا.
وأكد منصور الحساني مدير إدارة خدمات النشر في هيئة الشارقة للكتاب أن الهيئة تنظم هذا البرنامج ضمن جهودها المستمرة بقيادة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة، لتعزيز قدرات العاملين في قطاع النشر، وتمكينهم من الاطلاع على تجارب قادة الصناعة في العالم بما يسهم في تبادل المعرفة وبناء جسور التعاون بين الناشرين من مختلف الدول من أجل تطوير الصناعة ورفع كفاءتها.

