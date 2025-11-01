«الشارقة للكتاب».. 44 عاماً من الإبداع والإلهام

سعد عبد الراضي



تفتح الشارقة الأربعاء المقبل، كتابها من جديد، لتسطِّر فيه إبداعات معرضها الدولي للكتاب الرابع والأربعين، وتستقبل ضيوفها القادمين من مختلف الجهات، لتعيد إلينا ذلك المشهد المعطَّر بالعلم والفن والثقافة والمعرفة، حيث تمتزج رائحة الورق بالحلم، وحيث تتجاور لغات العالم في وئامٍ لافت تحت سقفٍ واحد تحت مظلة الكتاب.

من بين أروقة المعرض، تنبعث حكايات الناشرين الذين حملوا رسائلهم من أقاصي الأرض، مؤمنين بأن الحرف لا يعرف الحدود، وبأن الكلمة المخلصة أقوى من كل جدار.

في معرض الشارقة الدولي للكتاب، المشبع بالمعرفة، يلتقي المبدعون في الفنون والآداب والفكر والفلسفة ومختلف المعارف والعلوم، ليصوغوا من الثقافة لغة مشتركة، تمتد من المخطوطة القديمة، إلى فضاءات النشر الرقمي والذكاء الاصطناعي.

الشارقة وهي تفتح معرضها الدولي للكتاب الرابع والأربعين، وبعدما جعلت من الكتاب ركيزة لرؤيتها الحضارية، لا تحتفل بالمعرفة كتراث جامد، بل كقوة حيّة تنبض في المجتمع وتفتح أمام الأجيال دروباً جديدة من الإبداع.

ومن فيض شعار معرضها هذا العام «بينك وبين الكتاب»، تُدلل أن العلاقة بين القارئ والكاتب والناشر، أصبحت موثوقة بعقد من المحبة والإيمان بالمستقبل، حيث لا تنفصل القراءة عن الحياة، ولا ينفصل الفن عن الوعي، ولا ينفصل الحلم عن الفعل.

في هذه الدورة التي تستضيف أكثر من 2000 ناشر ومبدع من أكثر من 118 دولة، يتسع الأفق لما هو أبعد من العرض والاقتناء، ليصبح المعرض مهرجاناً للفكر الإنساني، وورشة دائمة لتبادل الخبرات والمعارف. وتبقى جمهورية اليونان، ضيف الشرف هذا العام، شاهداً على التقاء حضارتين تتقاطعان في محبة الحكمة والجمال.

في أروقة المعرض، ستتعانق القصائد والمسرحيات واللوحات والموسيقى، في مشهد يختزل معنى الحياة الثقافية في أبهى صورها. كل كاتب هنا يحمل بذرة حلم، وكل ناشر يزرع أملاً، وكل قارئ يعيد اكتشاف ذاته بين الصفحات. وكأن الشارقة تقول للعالم: «إن الكتاب ما زال مفتاح الوعي، وإن الثقافة ليست ترفاً، بل ضرورة، وإن الإبداع هو اللغة التي توحّد البشر مهما تباعدت المسافات».



الشارقة

تكتب كل عام فصلها الخاص في سفر الثقافة الإنسانية، مدينة تضيء بالحرف وتمنح العالم درساً بأن الكلمة لا تشيخ، وأن من يحتفي بالكتاب يحتفي بالحياة ذاتها.