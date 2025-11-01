الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

موسم ربع قرن للآداب والفنون يحتفي بإبداعات أبناء الشارقة

جانب من فعاليات موسم ربع قرن للآداب والفنون
1 نوفمبر 2025 23:19

الشارقة (الاتحاد) 
تواصل مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، فعاليات موسمها للآداب والفنون في نسخته الثانية، وسط حضور واسع من الجمهور ومحبي الثقافة والفن، الذين توافدوا إلى الجادة ومكتبة خورفكان وعدد من مواقع إمارة الشارقة للاستمتاع بباقة من الأنشطة الأدبية والفنية التي تعبّر عن طاقات وإبداعات منتسبي المؤسسات التابعة لها من مختلف الفئات العمرية.
يأتي الموسم ضمن جهود المؤسسة الرامية إلى توفير منصات ملهمة ومساحات تفاعلية تحتفي بمواهب الأطفال والنشء، وتتيح لهم التعبير عن شغفهم وإبداعاتهم في مجالات الأدب والفن والموسيقى والمسرح والفنون التشكيلية والسينمائية، في إطار رؤيتها الاستراتيجية «شريك مجتمعي في بناء وتمكين أجيال واعية ومؤثرة»، وتعزيز التواصل بينهم وبين المجتمع للتعريف بما تقدمه مؤسسات ربع قرن من برامج وأنشطة تسهم في تنمية وصقل مهارات قادة المستقبل في مختلف ميادين الإبداع والمعرفة.
وشهدت فعاليات الآداب واللغات حضوراً لافتاً بمشاركة منتسبي مؤسسات ربع قرن، حيث قدموا عروضاً أدبية ومسرحية متنوعة تضمنت قراءات شعرية ومشاركات في تحدي الأمثال الشعبية، إلى جانب عروض مسرحية جسدت خيالهم الواسع وقدرتهم على توظيف الكلمة في أداء فني مبدع، وقد عبّر الجمهور عن إعجابهم بالأداء المتقن الذي جمع بين الفكرة والرسالة، وعكس عمق الحس الإبداعي لدى المشاركين.
كما استمتع الزوار بأنشطة تفاعلية مميزة مثل ركن الحكواتي الذي قدّم جلسات قصصية بأسلوب يجمع بين الأداء والخيال لتنمية مهارة السرد، فيما أتاح ركن جولة في كتاب للجمهور فرصة تصفح مجموعة مختارة من الكتب ومشاركة آرائهم حولها في لقاءات مصوّرة قصيرة. أما ركن منصة قارئ القرن، فقد قدّم تجربة رقمية مبتكرة تتيح للمشاركين استكشاف عالم القراءة بطرق حديثة وتفاعلية، من خلال التعرف على خصائص المنصة التي تحفّز على القراءة المستمرة وتوثّق إنجازات القراء ضمن مجتمع معرفي مبدع، بينما لاقى مشروع «قصة في زجاجة» تفاعلاً واسعاً لما يحمله من فكرة مبتكرة تجمع الأدب بالتقنية، حيث عُرضت القصص داخل زجاجات شفافة مرفقة برمز الاستجابة السريعة لإتاحة فرصة الاستماع إلى القصص بأصوات مؤلفيها من الناشئة في تجربة تمزج الإبداع الأدبي بالابتكار الرقمي.
وإلى جانب الفعاليات الأدبية، احتفى الموسم أيضاً بالفنون التشكيلية من خلال المعرض الفني «عوالم الفنون بين الحرفة والخيال» الذي قدّم ثلاث رؤى رئيسة جسدت حواراً بين الأجيال.

ربع قرن للآداب والفنون
موسم ثقافي
