الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الصين تطلق رحلة استكشافية عالمية جديدة للمحيطات

صورة موضوعية
2 نوفمبر 2025 09:13

أطلقت الصين أول أمس الجمعة رحلة استكشافية عالمية جديدة للمحيطات على متن سفينة أبحاث تزن 4500 طن من ميناء شهكو بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ جنوب البلاد.

ويهدف هذا البرنامج العلمي الذي سيتواصل على مدى عشر سنوات إلى تعزيز التعاون الدولي والمشاركة العامة في الأبحاث البحرية.

ومن المرتقب أن تنتهي الرحلة الأولى للبعثة في 3 نوفمبر الجاري حيث ستغطي منطقة "شنهو" في شمال بحر الصين الجنوبي.

وستشمل الأنشطة البحثية أخذ عينات من مياه البحر ومن مياه أعماق البحار، وإجراء مسح للرواسب القريبة من الشاطئ، لتوفير بيانات للدراسات في مجالات مثل الجيولوجيا البحرية والجيوفيزياء والجيوكيمياء والبيولوجيا.

أخبار ذات صلة
أميركا تحذّر الصين من الإخلال بتعهداتها بشأن التجارة
سول تريد مساعدة الصين لاستئناف الحوار مع بيونغ يانغ


وتجرى الأبحاث على متن السفينة "شيانغيانغهونغ 10" التي صممتها وصنعتها الصين بشكل مستقل.
وتم إطلاق البعثة التي تحمل اسم "ديب بلو فوياجر 2035" من قبل جمعية البحث والتطوير للموارد المعدنية البحرية الصينية، والمعهد المتقدم لأبحاث المحيطات التابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا الجنوبية، والعديد من المؤسسات الأخرى.


وسيعمل البرنامج مع شركات وشركاء عالميين، على مدى السنوات العشر المقبلة، لإجراء تجارب بحرية على أحدث التكنولوجيات ومشاريع علوم المواطن الرائد.

المصدر: وام
المحيطات
الصين
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
الأخبار العالمية
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
اليوم 01:28
فلسطينيون في نقطة تجميع المياه بمخيم النصيرات للاجئين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤول في سلطة المياه الفلسطينية لـ«الاتحاد»: 85% من منشآت المياه تعرضت لأضرار جسيمة
اليوم 01:28
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تواصل قصف ونسف مبانٍ سكنية في غزة
اليوم 01:28
الجيش اللبناني يواصل انتشاره في بلدات الجنوب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني لـ«الاتحاد»: إعادة الإعمار واستعادة الثقة بالمؤسسات أولوية الحكومة حالياً
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©