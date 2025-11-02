الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

علاج ضوئي جديد يثبت فعاليته في تدمير الخلايا السرطانية

خلايا سرطانية
2 نوفمبر 2025 09:20

 أجرى فريق من الباحثين في جامعة تكساس الأميركية، تجارب لتطوير علاج ضوئي مبتكر يقضي على 92% من خلايا سرطان الجلد و50% من خلايا سرطان القولون خلال 30 دقيقة فقط، مع الحفاظ على الخلايا السليمة.

ووفقاً للفريق البحثي، فإن التقنية الجديدة تعتمد على تسليط ضوء الأشعة تحت الحمراء على أنابيب اختبار تحتوي على خلايا سرطانية وخلايا سليمة، بالإضافة إلى رقائق "SnOx" النانوية التي تم امتصاصها من قبل الخلايا السرطانية، بحيث تتحول هذه الرقائق عند تعرض الخلايا السرطانية للضوء إلى سخانات مجهرية ترفع حرارة الخلية بما يصل إلى 19 درجة مئوية، ما يؤدي إلى تلف الهياكل الداخلية للخلية وموتها، وتؤدي الحرارة المرتفعة إلى تغيير طبيعة البروتينات في الخلية، وتعطيل غشائها، وإيقاف وظائفها الحيوية.

كما يمكن أن يحفز موت الخلية استجابة مناعية لمهاجمة المزيد من الخلايا السرطانية، وبعد 30 دقيقة من التعرض للضوء، تم القضاء على ما يصل إلى 92% من خلايا سرطان الجلد و50% من خلايا سرطان القولون، بينما لم تتأثر الخلايا السليمة بشكل كبير.

ورغم أن التجارب أجريت فقط على خلايا سرطان الجلد والقولون، فإن الباحثين يخططون لتوسيع التجارب لتشمل أنواعاً أخرى من السرطان.

المصدر: وام
السرطان
القولون
سرطان الجلد
