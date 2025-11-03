الحلقة المباشرة الثانية من «شاعر المليون» تنطلق اليوم

أبوظبي (وام)



تنطلق اليوم حلقة البث المباشر الثانية من برنامج «شاعر المليون» في موسمه الثاني عشر، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار «قصيدنا واحد»، في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى صون التراث الأدبي وتعزيز الاهتمام بالشعر النبطي.

يشارك في الحلقة كل من الشعراء حمود بن عبدالله المخيني من سلطنة عُمان، وخالد آل تويم التميمي، وعبدالرحمن القوس، وعبدالعزيز الوصيوص الشراري من المملكة العربية السعودية، وعلوان جلوب شرابي من العراق، ومحمد نايف الشاطري المطيري من الكويت، الذين سيلقون قصائدهم أمام لجنة التحكيم التي تضم الدكتور غسان الحسن، والدكتور سلطان العميمي، وحمد السعيد.

وكانت الحلقة المباشرة الأولى التي بثت الثلاثاء الماضي، أسفرت عن تأهّل كلٍّ من حمد المشيعلي، وعوضة عثمان الغامدي، من المملكة العربية السعودية إلى المرحلة التالية، بعد حصول كلٍّ منهما على 47 درجة من أصل 50، فيما سيحسم تصويت الجمهور اسم الشاعر الثالث الذي سيكمل عقد المتأهلين، من بين الشعراء: عدي عقلة الزبيدي من الأردن، ونافع نفاع الدلبحي من السعودية، وصاهود زيد رضيان من الكويت، ومحمد سرور الشامسي من الإمارات، حيث تعلن نتائج التصويت في حلقة الغد.



الحدث الأبرز

يُعدّ برنامج «شاعر المليون»، الذي يُبثّ من العاصمة الإماراتية أبوظبي، الحدث الأبرز في عالم الشعر النبطي على مستوى الوطن العربي بوصفه أكبر منصة للاحتفاء بالشعراء وإبراز المواهب من مختلف الدول العربية وخارجها، في رحلة يتجدّد فيها التنافس كل موسم على بيرق الشعر وسط متابعة جماهيرية واسعة.